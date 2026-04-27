Por cuatro años explotaron oro ilegal en las narices del Ejército en el Bajo Cauca, Antioquia

Durante cuatro años, una mina ilegal de oro operó al lado de un batallón del Ejército en Cáceres, Bajo Cauca. Pese a que la institución confirmó tener conocimiento de estas extracciones desde hace casi un lustro, la falta de medidas permitió que la explotación criminal prosperara a pocos metros de la autoridad militar.
Si bien el hecho se conoció por un reportaje de New York Times, la situación se venía presentado desde 2022 a pocos metros de la piscina del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles.
Al lado de este batallón se encuentra la finca La Mandinga, una propiedad de 2.000 hectáreas que perteneció al exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco o Javier Montañez, quien está condenado desde 2011 a 33 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas y narcoterrorismo.
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Dos años después, el predio fue afectado por medidas cautelares del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para ser incluida en los procesos de Justicia y Paz. El 13 de febrero de 2020 fue transferida al Fondo para la Reparación de las Víctimas, administrado por la Unidad para las Víctimas.
Pese a encontrarse este megalote en manos del Estado, la poca vigilancia que hubo sobre el mismo permitió que en 2022 no empezaran a llegar víctimas del conflicto a la zona, sino mineros ilegales, quienes comenzaron a realizar explotaciones ilegales, todo bajo la tutela del Clan del Golfo, según las autoridades.
“Entre 2.000 y 2.500 mineros informales han ocupado ilegalmente el área para adelantar explotación ilícita de yacimientos mineros sin ningún título ni amparo legal, causando un deterioro ambiental severo e irreversible en la región”, informó el Ejército Nacional.