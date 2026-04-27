Por cuatro años explotaron oro ilegal en las narices del Ejército en el Bajo Cauca, Antioquia

Durante cuatro años, una mina ilegal de oro operó al lado de un batallón del Ejército en Cáceres, Bajo Cauca. Pese a que la institución confirmó tener conocimiento de estas extracciones desde hace casi un lustro, la falta de medidas permitió que la explotación criminal prosperara a pocos metros de la autoridad militar. Si bien el hecho se conoció por un reportaje de New York Times, la situación se venía presentado desde 2022 a pocos metros de la piscina del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles. Al lado de este batallón se encuentra la finca La Mandinga, una propiedad de 2.000 hectáreas que perteneció al exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco o Javier Montañez, quien está condenado desde 2011 a 33 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas y narcoterrorismo. Lea más: Ejército responde a denuncia sobre minería ilegal en base militar: Reconoció actividad masiva en La Mandinga Dos años después, el predio fue afectado por medidas cautelares del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para ser incluida en los procesos de Justicia y Paz. El 13 de febrero de 2020 fue transferida al Fondo para la Reparación de las Víctimas, administrado por la Unidad para las Víctimas. Pese a encontrarse este megalote en manos del Estado, la poca vigilancia que hubo sobre el mismo permitió que en 2022 no empezaran a llegar víctimas del conflicto a la zona, sino mineros ilegales, quienes comenzaron a realizar explotaciones ilegales, todo bajo la tutela del Clan del Golfo, según las autoridades. “Entre 2.000 y 2.500 mineros informales han ocupado ilegalmente el área para adelantar explotación ilícita de yacimientos mineros sin ningún título ni amparo legal, causando un deterioro ambiental severo e irreversible en la región”, informó el Ejército Nacional.

Incluso los militares que pertenecen a la Brigada 11 del Ejército hicieron intervenciones en estos mismos predios, como parte de su ofensiva contra la minería ilegal en todo Antioquia. “El Ejército Nacional ha ejecutado múltiples acciones y ha desarrollado más de 20 intervenciones directas sobre la zona, logrando la destrucción de maquinaria y demás elementos empleados en estas actividades criminales”, indicaron. Los operativos militares habrían terminado en confrontaciones con los mineros ilegales y con integrantes de este grupo delincuencial. Sin embargo, el Ejército aseguró que no ha contado con apoyo de las entidades desde el Gobierno Nacional para poder solventar el problema de raíz en estos predios, que deberían ser utilizados para las víctimas del conflicto, pero que hoy están en poder de mineros ilegales, quienes deben darle parte de sus ganancias en la explotación al Clan del Golfo. El Ejército señaló que desde el primer momento que supieron de las explotaciones en estos predios, informaron a la Fiscalía y a la Procuraduría, pero la respuesta para solucionar la problemática no fue la esperada.

Comisión de MinDefensa

Tras lo ocurrido, una comisión liderada por el Ministerio de Defensa se encargará de la investigación sobre la mina ilegal al lado de este batallón del Ejército, según anunció el jefe de esta cartera, Pedro Sánchez. “Se desplegó una comisión para confirmar de primera mano lo que dijo el periodista de New York Times. Cero tolerancia si encontramos algo de connivencia o falta de acción de parte de los militares que están en la zona y que son responsables de atacar este crimen”, dijo. En medio de esta comisión se buscará establecer si hubo alguna omisión por parte de los militares de este batallón para establecer las sanciones correspondientes. “Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”, agregó Sánchez.

¿Es o no de la SAE?