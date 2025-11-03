Polémicas con el lote Manantiales vienen desde la Gobernación de Sergio Fajardo

La enorme construcción que levanta el proyecto Cuantum sobre el lote Manantiales, en Las Palmas, y que es señalado de atentar contra el perfil paisajístico del sur del Valle de Aburrá y de provocar posibles perjuicios en una zona de alta importancia hídrica y ambiental, ha reavivado viejas polémicas alrededor de las decisiones que facilitaron que esa enorme zona inicialmente pensada para aprovechamiento público y desarrollo tecnológico compatibles con la protección ambiental, terminara convertida en una zona plagada de puntos grises y poco claros respecto a sus usos permitidos.
El expresidente Álvaro Uribe puso el dedo en la llaga sobre el tema y el pasado viernes, a través de su cuenta de X, le pidió al gobernador Andrés Julián Rendón que frenara la polémica obra señalando que fue durante su época como gobernador que el departamento adquirió esa área para destinación de uso público y posible asentamiento de industrias tecnológicas.
El gobierno Rendón salió al paso aclarando que no tiene ninguna competencia, pues el lote fue vendido hace más de diez años, tras lo cual el diputado Luis Peláez entró a la discusión señalándole a Uribe que el negocio se hizo en tiempos de Luis Pérez y con el apoyo de la bancada del Centro Democrático que apoyó dicha liquidación.
Aquí es necesario aclarar un punto. Las actuaciones alrededor de este lote involucraron varias administraciones, pero la decisión original de venderlo se tomó en la administración de Sergio Fajardo.
