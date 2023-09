Las autoridades estarán pendientes muy especialmente de las sucursales móviles de las entidades financieras que se disponen normalmente para el pago de los jornales y alrededor de los lugares de compra de café, buscando frenar posibles intenciones de hurto.

“No queremos que la cosecha de café se contamine con el vicio, se contamine con el microtráfico. No queremos que la cosecha de café se contamine con el delito. No queremos que se contamine con la extorsión y principalmente, no queremos que la cosecha de café se contamine con la sangre de nuestros caficultores, de nuestros cosechadores”, dijo en la presentación del plan el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

El operativo comprende además otras acciones distintas a las policiales. En años anteriores se observó la copiosa llegada, también de migrantes de nacionalidad venezolana, gracias a los cuales se pudo atender la gran demanda de mano de obra que genera la temporada de recolección. Por esa razón, se repetirá una medida que ya se había aplicado, como es la puesta en marcha de un plan de atención y regularización de los foráneos, con la participación de Migración Colombia.