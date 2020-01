A veces la alternativa de almuerzo de los niños es arroz con una salchicha, o un taco en salsa de tomate. Una dieta, por supuesto, desbalanceada para sus necesidades y que es recurrente en el colegio, según Yolanda Lozano, rectora de la I.E San Vicente de Paul de Robledo.

En esta sede educativa de la comuna 7 de Medellín, agrega Lozano, inició la Jornada Única esta semana, que exige que los estudiantes pasen en el colegio más de ocho horas. Muchos de ellos no tienen qué almorzar y una alternativa para responder a estas necesidades es el Plan de Alimentación Escolar (PAE), que justo comenzó esta semana en todas las instituciones oficiales.

Pero aunque el programa beneficia en el San Vicente a 600 estudiantes, no alcanza a cubrir la población total (de 1.400 niños y jóvenes). A los alumnos que cursan la media técnica, dice Lozano, no les suplen el almuerzo porque el colegio no tiene restaurante.

Como Lozano, otros rectores de colegios oficiales coinciden en que son varios los retos del PAE. Aunque la entrega del complemento inició sin contratiempos, dice Lozano, “se queda corto, porque muchos lo solicitan, pero no alcanzan”.