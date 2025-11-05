Petro anuncia captura de nueve militares para que respondan por tortura y homicidio de un civil en Frontino, Antioquia

La individualización de los presuntos responsables se dio en tiempo récord y deberán responder por homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada. En un largo mensaje a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció este miércoles 5 de noviembre la captura de nueve militares para que respondan por el homicidio de un civil ocurrido en una base militar de Frontino, Occidente antioqueño. “He querido que la fuerza pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violacion de derechos humanos. Ha acontecido ahora y transmito como comunicado público la información completa que me envían las mismas fuerzas militares”, comenzó anunciando el presidente para luego compartir parte de los detalles del caso. Lea: Tres altos oficiales que operaron en Antioquia enfrentan penas de hasta 20 años por negar su responsabilidad en falsos positivos “Señor Presidente buenas tardes, siguiendo instrucciones del Señor Ministro de Defensa, me permito informar un presunto hecho criminal ocurridos en el area de responsabilidad de la Cuarta Brigada (BR4), Batallón de Infanteria “Pedro Justo Berrío” (BIPEB), base militar “Antorcha” del municipio de Frontino, con la unidad Demoledor 2 al mando del SS. ANDRÉS OLIVIO GUTIÉRREZ MIDEROS y Córdoba 1 al mando del TE. LEIDER ORTIZ ORTIZ, el día 07 de octubre de 2025, donde al parecer se retiene a un civil que se encontraba merodeando la base militar al que posteriormente, por un exceso de uso de la fuerza se le causa la muerte”, replica el mandatario el mensaje que, según se entiende, recibió tanto él como el ministro Pedro Sánchez. Según continúa la descripción de los hechos, el crimen habría ocurrido el 8 de octubre de 2025, cuando “el Comandante del BIPEB, informa al Comandante de la Cuarta Brigada, que al parecer un soldado colocó en conocimiento a un Subintendente de la Estación de Policía de Frontino, un presunto homicidio de un civil al interior de la base militar “Antorcha” por parte de integrantes de la misma”. También le puede interesar: Tragedia en Pasto: coronel retirado del Ejército asesinó a su hijo y dejó herida a su exesposa en una pizzería durante Halloween Una vez conocido por el hecho por la Cuarta Brigada, ese mismo día (08 de octubre de 2025), se habría informado informa al Comandante de la Séptima División, “quienes de manera inmediata colocan en conocimiento de la Dirección Seccional de Fiscalías dejándose a disposición los medios disponibles para el esclarecimiento de los hechos. Así mismo se coloca en conocimiento a la Fiscal 2223 especializada de Justicia Penal Militar MY. MAYERLING LOPEZ, para lo de su cargo. Se ordena a su vez, la apertura de la investigación disciplinaria, a la cual le asignan como radicado No. 40218 de 2025. Una vez se surten estas comunicaciones, de manera verbal se informa al señor General Comandante del Ejército Nacional, quien ordena iniciar y apoyar las investigaciones para esclarecer los hechos”. La información difundida por el presidente complementa que “a las 16:10 del 08 de octubre de 2025, recibe el Comandante de la Cuarta Brigada un mensaje del SL18. VELAZQUEZ HURTADO MATEO, quien dice que de carácter urgente “me comunique con Él” y hace un relato de los hechos acaecidos en la Base Militar “Antorcha”, que ya habían sido previamente informados los indicios a las autoridades judiciales competentes”. El día siguiente, según este relato, se efectuó una reunión por parte de la Cuarta Brigada con el Director del CTI Antioquia, Andrés Calle, “con el fin de coordinar la extracción del pelotón y dar inicio a las actuaciones judiciales, dejándose a disposición todas los medios y capacidades. A partir de la extracción de la unidad a la ciudad de Medellín desde el 09 de octubre de 2025, se da inicio a declaraciones y diligencias judiciales por parte del personal militar al CTI. De igual manera se apoya el ingreso del personal de policía judicial hasta la base militar de Antorcha para realizar recolección de material probatorio e inicio de la búsqueda del cadáver, en el lugar de los hechos”. Entérese: Cinco miembros del Clan del Golfo muertos en Antioquia, ¿primeros resultados de estrategia nacional? El cuerpo fue encontrado el 29 de octubre y se entregó a medicina legal por parte del CTI para las labores de identificación del mismo. La víctima, según el proceso de identificación, respondía al nombre de Esneider Flórez Manco. “El día 05 de noviembre de 2025, el Fiscal 27 Especializado de Medellín, notifica actuación judicial en contra de nueve militares, presuntamente implicados por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada”. El mandatario también difundió los nombres de los uniformados involucrados: el teniente Léider Ortiz, el sargento Andrés Olivio Gutiérrez, el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba y los soldados Fabián Alberto Rojo, Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada, Néider de Jesús Oyola, Divian Fernando Ruiz y Miguel Ángel Caicedo. Petro resaltó que los comandantes del Batallón de Infantería No. 32 “Pedro Justo Berrío”, así como de la Cuarta Brigada, y de la Séptima División, pusieron de manera inmediata en conocimiento de los hechos a las autoridades judiciales competentes, “en cumplimiento de los lineamientos del Comandante del Ejército Nacional, como es la honestidad, transparencia, respeto a la Dignidad Humana, respeto a los DDHH, aplicación y observación al DIH”, logrando en tiempo récord, la individualización de los presuntos responsables, quienes deberán responder de manera individual por los tipos penales cometidos, y que no corresponden a las políticas y ordenes emitidas por parte de los diferentes escalones del mando en el Ejército Nacional. El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Papo Amín, cuestionó al mandatario por su decisión de publicar los nombres de los militares involucrados. “¿Ya hubo una investigación exhaustiva sobre esos hechos Presidente @petrogustavo? No le parece que es sumamente grave que usted como Presidente ventile nombres y hechos que pueden todavía estar en estudio. Militares a los que usted con un tweet expone ante el mundo”. No obstante, la postura del concejal fue rechazada mayoritariamente en las reacciones de los usuarios, señalando que justamente la determinación de tolerancia cero con casos de ejecuciones extrajudiciales tienen que ir acompañada de transparencia plena en la información respecto a los hechos y presuntos responsables. Además le recordaron al concejal que por ser servidores públicos, los nombres de los militares que ya están bajo investigación penal pueden y deberían conocerse.