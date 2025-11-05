Petro anuncia captura de nueve militares para que respondan por tortura y homicidio de un civil en Frontino, Antioquia

En un largo mensaje a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció este miércoles 5 de noviembre la captura de nueve militares para que respondan por el homicidio de un civil ocurrido en una base militar de Frontino, Occidente antioqueño.

“He querido que la fuerza pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violacion de derechos humanos. Ha acontecido ahora y transmito como comunicado público la información completa que me envían las mismas fuerzas militares”, comenzó anunciando el presidente para luego compartir parte de los detalles del caso.

“Señor Presidente buenas tardes, siguiendo instrucciones del Señor Ministro de Defensa, me permito informar un presunto hecho criminal ocurridos en el area de responsabilidad de la Cuarta Brigada (BR4), Batallón de Infanteria “Pedro Justo Berrío” (BIPEB), base militar “Antorcha” del municipio de Frontino, con la unidad Demoledor 2 al mando del SS. ANDRÉS OLIVIO GUTIÉRREZ MIDEROS y Córdoba 1 al mando del TE. LEIDER ORTIZ ORTIZ, el día 07 de octubre de 2025, donde al parecer se retiene a un civil que se encontraba merodeando la base militar al que posteriormente, por un exceso de uso de la fuerza se le causa la muerte”, replica el mandatario el mensaje que, según se entiende, recibió tanto él como el ministro Pedro Sánchez.

Según continúa la descripción de los hechos, el crimen habría ocurrido el 8 de octubre de 2025, cuando “el Comandante del BIPEB, informa al Comandante de la Cuarta Brigada, que al parecer un soldado colocó en conocimiento a un Subintendente de la Estación de Policía de Frontino, un presunto homicidio de un civil al interior de la base militar “Antorcha” por parte de integrantes de la misma”.

Una vez conocido por el hecho por la Cuarta Brigada, ese mismo día (08 de octubre de 2025), se habría informado informa al Comandante de la Séptima División, “quienes de manera inmediata colocan en conocimiento de la Dirección Seccional de Fiscalías dejándose a disposición los medios disponibles para el esclarecimiento de los hechos. Así mismo se coloca en conocimiento a la Fiscal 2223 especializada de Justicia Penal Militar MY. MAYERLING LOPEZ, para lo de su cargo. Se ordena a su vez, la apertura de la investigación disciplinaria, a la cual le asignan como radicado No. 40218 de 2025. Una vez se surten estas comunicaciones, de manera verbal se informa al señor General Comandante del Ejército Nacional, quien ordena iniciar y apoyar las investigaciones para esclarecer los hechos”.