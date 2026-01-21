Personería de Rionegro instauró acción popular para exigir pago de $278.524 millones a hospitales de ese municipio

La Personería de Rionegro se embarcó en una batalla legal para exigirle al Gobierno Nacional y varias de las EPS bajo su control que se pongan al día con las deudas que hoy tienen en jaque a los hospitales de ese municipio.
El ente de control instauró una acción popular en la que demandó que dichas entidades no le den más largas a saldar cerca de $278.524 millones en pasivos, acumulados por las cinco principales IPS.
Jorge Restrepo, personero de Rionegro, informó que a través de un auto emitido el pasado 15 de enero, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió el recurso y le dio un plazo de diez días a las entidades accionadas para que informen cómo van a conjurar esos riesgos.