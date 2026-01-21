Personería de Rionegro instauró acción popular para exigir pago de $278.524 millones a hospitales de ese municipio

La Personería de Rionegro se embarcó en una batalla legal para exigirle al Gobierno Nacional y varias de las EPS bajo su control que se pongan al día con las deudas que hoy tienen en jaque a los hospitales de ese municipio. El ente de control instauró una acción popular en la que demandó que dichas entidades no le den más largas a saldar cerca de $278.524 millones en pasivos, acumulados por las cinco principales IPS. Le puede interesar: Urgencias en Rionegro están a máxima presión: sobreocupación llegó al 141% Jorge Restrepo, personero de Rionegro, informó que a través de un auto emitido el pasado 15 de enero, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió el recurso y le dio un plazo de diez días a las entidades accionadas para que informen cómo van a conjurar esos riesgos.

“Este es el primer paso para avanzar frente a una gran problemática que hoy vive nuestro municipio con ocasión a la salud. A través de esa acción constitucional pretendemos que se generen los pagos adeudados por Nueva EPS y Savia Salud a toda la red hospitalaria de Rionegro, incluyendo nuestro hospital San Juan de Dios, el San Vicente Fundación, la Clínica Somer, Servicios e Imedi”, expresó el personero. De igual forma, el servidor público informó que las entidades accionadas, además de la Nueva EPS y Savia Salud, son el Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Lea también: “Los ricos también lloran”: ministro de Salud se lavó las manos al ser cuestionado por la crisis del hospital San Rafael de Itagüí “Esperamos a través de esta acción popular lograr la materialización del pago de los más de $280.000 millones que se le debe a toda la red hospitalaria de nuestra jurisdicción”, añadió.