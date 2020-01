Los guardianes de la defensa animal en Antioquia

En la fundación Donatón por los animales se alivian las cargas para las más de cien fundaciones que existen en Medellín dedicadas al rescate y salvamento animal y que no reciben apoyo estatal ni empresarial. Cuenta una de sus líderes, Paola Pineda, que Donatón nació en 2015 por iniciativa de integrantes de varias organizaciones que sufrían el mismo problema: rescatar animales maltratados pero no tener recursos para financiar su recuperación. “Las fundaciones y albergues carecen de recursos y a sus líderes les toca poner de su bolsillo y ayudarse con donaciones o eventos”, advierte. El objetivo de Donatón es aliviar ese hueco financiero mediante eventos que captan recursos en dinero y especie, que se distribuyen entre las organizaciones. La primera Donatón recolectó 50 toneladas de concentrado para beneficio de 3.000 animales. El evento se realiza cada año. De allí nació la Gatotón, solo para felinos, de la que se benefician cerca de 2.000 mascotas por año. Otro es la Adoptatón, que consiste en jornadas masivas de adopción. Los animales que se entregan pertenecen a las mismas fundaciones e incluso al centro estatal La Perla, que es su aliado. Lo que se recauda se destina a jornadas de esterilización masiva en municipios y barrios, como Santa Fe de Antioquia, Moravia, Amagá y El Santuario. Dice Paola que ya llegaron a las 2.000 esterilizaciones gratuitas. Donatón ha ayudado a cerca de 25.000 animales, con 300 entregados en adopción.

Llegar al Concejo de Medellín significó para Juan Jiménez Lara la oportunidad de lograr sueños que desde su fundación, Manejo Humanitario de Fauna Callejera (de la que se retiró tras ser elegido), le habrían sido muy difíciles, pues implican cambiar programas y políticas públicas. Este médico veterinario dice que se inició en esta causa desde que salió del colegio: “Empecé adoptando un perro que fue maltratado y abandonado y eso me marcó mucho. Cuando murió dije: tengo que hacer cosas de mucho mayor fondo por ellos”. En 2005 inició su labor como activista. En el Concejo, Jiménez asumió la bandera de la causa animalista, que por casi dos décadas lideró el ahora diputado Álvaro Múnera. Su primera intervención fue sobre el envenenamiento masivo de mascotas en el barrio Los Colores. “Sentí que hay un Concejo jugado en pleno por los animales”. Tiene dos proyectos básicos. Uno, lograr que toda la temática de protección animal sea coordinada desde una sola subsecretaría y no como pasa actualmente, que es manejada desde Medio Ambiente, Salud y Seguridad. “Eso nos permitirá optimizar recursos y tiempo, pues en una sola jornada se podrán hacer esterilizaciones, implantar microchips y realizar adopciones”. Y segundo, espera que se dé más integración con el grupo de defensa animal de la Fiscalía, Gelma, y que en el Plan de Desarrollo se incluya un componente educativo sobre el respeto y protección animal.

Manuela, la salvadora de drako

Un rescate que lo cambió todo

Su nombre estuvo asociado, a principio de enero, a la noticia de haber salvado de la muerte a un canino. Manuela Hincapié ha dedicado los últimos tres años de su vida al rescate de mascotas abandonadas, lesionadas o en riesgo. Su labor la empezó cuando una amiga del Facebook la etiquetó en el caso de un Pitbull encerrado en una casa en el barrio La Sierra, un animal en estado tan deplorable de abandono, que ella no vaciló en acudir al lugar y llevarlo a su casa. “Con ese rescate empecé algo que ya no he podido parar”, dice. A ella la mueve la compasión y también la indignación de salvar animales maltratados, especialmente ejemplares catalogados potencialmente peligrosos. El último caso es el fiel ejemplo de la tarea que ella realiza: Manuela recibió hace pocos días el reporte de un Bull Terrier que ladraba en un predio abandonado de San Antonio de Prado. Su reacción fue acudir al sitio, sacar al animal, que pesaba 10 kilos y no tenía dientes, pues los había perdido mordiendo plásticos y escombros para intentar salir o alimentarse, según los análisis veterinarios. 40 días después, el perro, al que bautizó Drako, pesa 25 kilos y sigue su recuperación en una finca del Oriente antioqueño. La atención médica de este caso costó más de $5 millones, los mismos que ha pagado con aportes solidarios. Ella financia su labor con un negocio familiar y con rifas. Dice que no parará porque aún hay mucho maltrato hacia los animales.