El asesinato de Leidy Paola conmociona a El Carmen de Viboral

A Trujillo, las autoridades lo presentarán en las próximas horas ante un juez de control de garantías para que responda por el delito de homicidio y tentativa de homicidio. De acuerdo con los reportes judiciales, el procesado tiene anotaciones por los delitos de extorsión y por agresión y acoso en contra de dos mujeres.

De acuerdo con la versiones entregadas por fuentes del caso, la mujer y la otra persona, quien sería su novio, conocieron esa misma noche a quien señalan de atacarlos en un establecimiento comercial, donde estaban departiendo. Posteriormente decidieron continuar la celebración en la casa del presunto homicida y ahí ocurrieron los hechos.

Dora Elena Serna, mamá de esta mujer, relató que “a eso de las 10:00 de la noche me dijo que iba para donde unas amigas. Yo le dije que no se fuera, pero ella me desobedeció. No sé qué habrá pasado en la calle”.

Con el asesinato de Leidy Paola ya son 55 las mujeres asesinadas este año en Antioquia, de acuerdo con los registros de la Policía Antioquia. En cuanto a las estadísticas de El Carmen de Viboral, ya son nueve los asesinatos que se presentan en esta localidad, uno más que el año pasado, a la fecha.