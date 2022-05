“Al senador Trujillo muchas personas le tienen miedo en Itagüí, tiene poder, como lo demostró porque me hizo destituir. Estaba regido por la ley, confiado en que mi institución me iba a respaldar, pero me dieron la espalda”, dijo Jiménez en entrevista esta semana en la W Radio.

El diálogo no termina allí. Cuando le preguntan a Ramírez quién traería el permiso, dice: “El secretario de Gobierno, personalmente”. Luego, cuando Ramírez se disponía a llamar a la secretaria de Movilidad, el patrullero zanja el asunto: “Ya nos dijeron por radio que estaba autorizado, no sé quién lo autorizó, pero están autorizados”.

El expatrullero indicó que no apeló las anotaciones porque no disminuían su puntaje ni calificación. “Simplemente era un registro de anotaciones por no cumplir la Tabla de Acciones Mínimas Requeridas, que incluye acciones como pedirle la cédula a un ciudadano en la calle y buscar en el sistema; algunas veces no las cumplí, pero mira el año en que eso fue, 2017 o 2018. Anotaciones recientes yo no tengo”.

Sobre los tiempos, el general Franco añadió que los hechos en la sede política sucedieron el 23 de enero, mientras que el retiro fue el 31 de marzo, por lo que no hay “nexo causal con la motivación de retiro”.

Y sobre el traslado, el general Franco apuntó que Jiménez hizo la solicitud el 13 de enero, un día después se aprobó y desde el 19 corrió el tiempo de la notificación.

Le escribimos a Trujillo y a una persona de su equipo buscando su posición sobre la denuncia, pero al cierre de esta nota no tuvimos respuesta. Estas páginas quedan abiertas para conocer su versión