“Passport Boy”: así es como los extranjeros buscan esposa en Medellín

El año pasado Medellín superó todos los récords en turismo; a la ciudad llegaron 1.400.000 personas desde muchas partes de Colombia y del planeta. Después de la pandemia, tantos salieron a conocer el mundo como si se tratara de un tesoro recién hecho. Las calles de El Poblado o Laureles las hemos visto llenas de extranjeros caminando en sandalias y pantaloneta; no faltan los grupos de hombres que buscan fiestas a cualquier hora. Muchas veces detrás de esos grupos hay más que la intención de pasar bien: se trata de hombres que buscan una pareja hecha a la medida de sus deseos.

Estos grupos se pueden encontrar fácilmente en Tik Tok, donde hay miles de videos con los hashtags #Passportbros, #passportboys o #passportkings , y no se trata de ningún grupo de rap o reguetón, es todo un movimiento de hombres que invitan a otros a sacar el pasaporte, cruzar el mar y buscar mujeres que sean de “valores más tradicionales”, similares a los que ellos tienen o con los que fueron criados. El objetivo no es buscar mujeres para una fiesta, buscan una mujer para la vida con la que se puedan casar y regresar a Estados Unidos.

Antes de preparar sus salidas se informan por medio de grupos de Reddit y Facebook, donde otros miembros cuentan de sus experiencias. Suben videos a YouTube como si se tratará de algún tutorial o guía con títulos como “5 steps guide: How to get a big booty Latina”, que quiere decir, como conseguir una latina de gran trasero en cinco pasos.

Como primer paso recomiendan comprar un vuelo a Medellín, anotarse en las clases de intercambios de idiomas que se realizan en Provenza. Lo describen así: en medio de cervezas, cigarrillos y con reguetón de fondo sucede el intercambio de idiomas, “así solo espera conseguir alguna chica bonita ‘latina”. También recomiendan los espacios para aprender a bailar salsa, bachata o merengue. Uno de los pasos más recomendados es llevar a esa mujer elegida a Cartagena: “Aunque creas que es caro, no lo es, Colombia es un país muy barato”, dice un tiktoker.

Aunque hoy en día tiene un nombre un poco más publicitario, no se trata de una práctica novedosa ni nueva. Con la herramienta WayBack Machine, que ofrece las versiones históricas de las páginas web, se encontró que hace más de 15 años están promocionando “tours” para hombres que quieran conocer un nuevo “amor”.