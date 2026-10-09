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Pilas: así será el paso provisional entre Itagüí y Prado por obras en La Limona

Las autoridades informaron que ya comenzó la demolición del viejo puente, como parte de los trabajos para recuperar ese paso crítico entre Itagüí y Medellín.

  • Por el puente de La Limona pasan todos los días aproximadamente 10.000 vehículos. FOTO: Cortesía Alcaldía de Itagüí
    Por el puente de La Limona pasan todos los días aproximadamente 10.000 vehículos. FOTO: Cortesía Alcaldía de Itagüí
El Colombiano
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hace 2 horas
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Desde este jueves, se habilitó un cruce provisional para vehículos en los límites entre Itagüí y el corregimiento de San Antonio de Prado (Medellín), como parte de los trabajos para recuperar el tránsito por la quebrada La Limona.

Este 8 de octubre, la Alcaldía de Itagüí entregó un parte actualizado de las obras y explicó la razón de la habilitación de este paso.

Durante los últimos nueve meses, tiempo que lleva la intervención, la Alcaldía reseñó que en el sitio ya se han construido 65 metros de una cobertura de concreto reforzado.

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Esta obra es una de las más importantes, ya que será la que permitirá encauzar correctamente las aguas de la quebrada La Limona.

La administración municipal apuntó que en las últimas semanas también se logró concluir la construcción de un muro en gaviones reforzado y terminar un llenado de más de 2.000 metros cúbicos de material, necesario para adecuar el terreno de la futura nueva vía.

Gracias al avance de estos frentes, el proyecto ya pudo iniciar con la demolición del puente viejo y continuar con la construcción de la cobertura de concreto.

“Con el desvío ya habilitado, se podrá demoler el viejo puente y continuar la construcción del box culvert en el tramo restante. Posteriormente se conformarán los dos carriles adicionales de la nueva vía y se instalará la carpeta asfáltica definitiva”, explicó la Alcaldía de Itagüí.

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Vale recordar que las obras en la quebrada La Limona tuvieron que empezar a ejecutarse luego de que, por cuenta de una socavación generada por las aguas de ese afluente, el puente que por allí pasa se viera comprometido en su estabilidad.

La situación ha generado graves afectaciones en la movilidad del sur del Valle de Aburrá, ya que, pese a su antigüedad, el paso por La Limona sigue siendo uno de los puntos clave para los vehículos que transitan entre Medellín y San Antonio de Prado.

Los cálculos de las autoridades apuntan a que por solo ese punto pueden pasar cerca de 10.000 motos, carros, buses y camiones todos los días.

A raíz de esa importancia, las autoridades han optado, desde que comenzó la emergencia, por mantener el tránsito, ya que la otra vía de acceso a San Antonio de Prado no tiene la capacidad para absorber ese flujo vehicular.

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La Alcaldía finalmente explicó que, mientras se concluyen los trabajos, en el sitio habrá presencia de agentes de tránsito tanto de Medellín como de Itagüí, quienes ayudarán a modular el tráfico vehicular.

“Asimismo, se ejecutan otros cuatro frentes de obras: los muros de contención en los frentes de Itagüí y San Antonio de Prado, el box culvert en la quebrada La Cabuyala en jurisdicción del corregimiento y las obras en la glorieta de San Gabriel”, añadieron.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Ya está habilitado el paso por La Limona entre Itagüí y San Antonio de Prado?
Sí, el cruce provisional para vehículos se habilitó el 8 de octubre de 2026, mientras continúan las obras de recuperación de la conexión vial afectada por la socavación de la quebrada.
¿Por qué están reconstruyendo el puente de La Limona?
La intervención comenzó después de que la socavación causada por las aguas de la quebrada La Limona comprometiera la estabilidad del puente. Las obras buscan encauzar el afluente y recuperar la conexión vial entre Itagüí y San Antonio de Prado.

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