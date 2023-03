¿Paro minero deja en vilo la paz con Clan del Golfo?

“ Las acciones violentas no hacen parte de nuestros métodos civilistas para protestar sino que merecen todo nuestro repudio. Los grupos armados deben poner sus manos lejos de la movilización social y no contaminarla”, expresó la organización gremial.

El parte oficial

Entre tanto, el Ministerio del Interior hizo un reporte oficial de la situación en cada una de las localidades del Bajo Cauca tras los doce días de paro.

En Caucasia: no se atendieron heridos por las confrontaciones ni hay capturados, pero sí se incineraron dos vehículos y se vandalizó el Banco Agrario. En Tarazá: resultó herida una persona, pero ya fue dada de alta; se retuvo a un menor al que se le restablecieron los derechos. Fue vandalizada la alcaldía. Hay escasez de gas y emergencia hospitalaria por desabastecimiento de insumos médicos y bienes de primera necesidad.

En Cáceres: 6 personas sufrieron heridas, entre estas dos menores por arma de fuego, en el corregimiento El Jardín. Fue atacada la estación de Policía. No hay corredores humanitarios y sigue el desabastecimiento de medicamentos y bienes de primera necesidad. “En la vereda La Fría, se expone presunto reclutamiento forzado de hombres con el fin de vandalizar las protestas”. En Nechí: No hubo disturbios, pero la entrada a Campo Alegre permanece bloqueada. El comercio sigue cerrado, no hay recolección de residuos y se presenta escasez de insumos médicos y medicamentos. En El Bagre: Persiste el bloqueo en el puente la Libertad, no hay heridos ni capturados y sigue el desabastecimiento de gas en la cabecera y en Puerto López.

En Zaragoza “se reporta que trabajadores de la Empresa Operadora Minera se encuentran confinados en la Mina” y se presentaron daños en las mangueras de conducción de gas domiciliario. Hay escasez de insumos médicos y hospitalarios.