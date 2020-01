Paramédicos en Medellín claman por mejores garantías laborales

Los casos al día no son pocos. Solo en 2019, la Secretaría de Movilidad de Medellín reportó un promedio de 125 incidentes viales al día y, buena parte de ellos, dejaron personas lesionadas. Además se contabilizaron 246 víctimas mortales por este tipo de emergencias.

La urgencia del problema

Un correo recibido el pasado viernes 23 de enero fue un primer síntoma del tema: los 125 técnicos en APH (atención prehospitalaria), 7 médicos y 4 auxiliares de enfermería que actualmente hacen parte del programa recibieron notificación de que su contrato por prestación de servicios terminaba en siete días, es decir ,el 31 de enero de 2020 (mañana).

“De acuerdo al convenio suscrito entre la ESE Metrosalud y la secretaria de Salud de Medellín, a partir del 1 de febrero del 2020 se cambiaría el sistema de operación del proyecto y que por lo tanto ya no serían contratados directamente por Metrosalud, sino por la organización Sindical Gremial DarSer, la cual ofrece un contrato con características que conllevan a la disminución de la asignación económica mensual hasta en un $1.000.000”, dice el comunicado del grupo APH, emitido el martes en la noche.

El cambio en la contratación laboral (de prestación de servicios a vinculación por medio de un tercero) causó revuelo dentro del gremio y aunque hubo aires de huelga, los tecnólogos en APH decidieron tocar puertas en la administración municipal y no suspender actividades para no caer en una omisión de socorro.

“Ocho compañeros que el año pasado estuvieron luchando por la vinculación fueron despedidos. Obviamente por prestación de servicios no les renuevan el contrato y ya, uno no tiene como alegar eso y la preocupación es que de los $2’666.000 que ganamos por prestación de servicios pasaríamos a recibir $1’500.000 por el nuevo modelo de contratación”, contó uno de los integrantes quien prefirió no revelar su identidad por temor a represalias que la dejen sin empleo”.

“El sentir de los Tecnólogos en Atención Prehospitalaria de Medellín, es que después de ocho años de esfuerzo, dedicación y entrega a la comunidad, no se cuenta con un contrato que respalde la labor desempeñada y por el contrario vulnera y pone en riesgo su estabilidad y la de sus familias”, agrega el comunicado.

Como alternativa, los APH Medellín propusieron contratación provisional con Metrosalud, con la Secretaría de Salud o, incluso, como una solución temporal, continuar por prestación de servicios teniendo en cuenta el aumento del salario estipulado para el 2020.