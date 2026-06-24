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Tras masacre en Remedios, aparecen nuevas amenazas atribuidas al Frente 4 de las disidencias de las Farc

Entre los habitantes del Nordeste antioqueño circula un nuevo panfleto intimidatorio dirigido a mineros. Las autoridades investigan.

  • A comienzos de junio, el Frente 4 quemó una finca y perpetró una masacre de cuatro personas en el Nordeste antioqueño. FOTO: Cortesía
    A comienzos de junio, el Frente 4 quemó una finca y perpetró una masacre de cuatro personas en el Nordeste antioqueño. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un panfleto intimidatorio atribuido a las disidencias de las Farc ha sembrado nuevamente la zozobra en el Nordeste antioqueño.

En medio de la arremetida de esa agrupación en esa subregión, que se disputa el dominio con el Clan del Golfo, habitantes de los municipios de Segovia y Remedios están preocupados por nuevas amenazas que están circulando, al parecer provenientes del Frente 4.

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Según se lee en dicha comunicación, la estructura ilegal señala estar en una confrontación con sus adversarios y lanzó varias intimidaciones a la población civil, que a su juicio tengan cercanía con estos.

Además de aludir a lo que sería una “limpieza social” –es decir ataques a personas señaladas de vender estupefacientes o de tener lazos con sus enemigos– la agrupación también prohibió actividades mineras.

“A aquellos que ejercen la labor de machuqueros les queda prohibido seguir trabajando ya que sabemos a quienes están financiando y es mejor que no lo sigan haciendo”, quedó plasmado en la comunicación, aludiendo a los mineros informales.

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La publicación del panfleto volvió a poner sobre la mesa las intimidaciones de las que viene siendo víctima la población civil por parte de los grupos armados en el Nordeste antioqueño.

En el caso del Frente 4, cabe recordar que esa misma estructura se atribuyó una masacre de cuatro personas a comienzos de junio, a las que señalaron ser colaboradores del Clan del Golfo.

En aquella ocasión, armados también quemaron una finca, pintaron grafitis intimidatorios y tomaron fotos a las personas retenidas poco antes de ejecutarlas.

Tras esa acción terrorista, las autoridades de Antioquia actualizaron el cartel de los más buscados de las disidencias y recordaron que esta estructura está bajo las órdenes de alias Calarcá.

Siga leyendo: Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre que sembró la zozobra en el Nordeste de Antioquia

En dicho cartel se incluyó a alias Jhon Fiera, según las autoridades identificado como Luis Montoya, que sería el cabecilla y por quien se ofrece una recompensa de hasta $300 millones por quien ayude a capturarlo.

Asimismo, en el cartel aparece un hombre identificado como “Johan Veneco”, quien de acuerdo con la información de inteligencia militar sería otro integrante del Frente 4 y quien presuntamente habría participado de manera directa en la masacre perpetrada a comienzos de junio.

El tercer señalado es Luis Daniel Terán Baldovino, quien es reseñado por las autoridades como alias Chuzo.

Por estos dos últimos, las autoridades ofrecen hasta $100 millones.

De acuerdo con los datos de las autoridades, las disidencias de las Farc ya tienen presencia en por lo menos el 15% del territorio antioqueño, mientras el ELN tiene presencia en el 26% y el Clan del Golfo en el 53%.

Finalmente desde la Fuerza Pública se indicó se está investigando el material que está circulando en el territorio.

Preguntas y respuestas

¿Quién es el comandante de las disidencias de las Farc en Antioquia?
Las estructuras de las disidencias de las Farc que operan en el departamento de Antioquia, incluyendo el Frente 4 en el Nordeste, reciben órdenes directas de alias Calarcá, uno de los principales jefes de estos grupos armados a nivel nacional.
¿Qué es un machuquero en la minería de Antioquia?
Un “machuquero” es un minero informal o tradicional que se dedica a la recolección y trituración manual de residuos de piedra con oro a las afueras de las minas grandes. Es una labor de subsistencia clave en municipios como Segovia y Remedios.
¿Cuánto es la recompensa por alias Jhon Fiera?
Las autoridades de Antioquia ofrecen una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita la captura de Luis Montoya, conocido bajo el alias de “Jhon Fiera”, señalado como el cabecilla del Frente 4 de las disidencias.

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