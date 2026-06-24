Tras masacre en Remedios, aparecen nuevas amenazas atribuidas al Frente 4 de las disidencias de las Farc

Un panfleto intimidatorio atribuido a las disidencias de las Farc ha sembrado nuevamente la zozobra en el Nordeste antioqueño.
En medio de la arremetida de esa agrupación en esa subregión, que se disputa el dominio con el Clan del Golfo, habitantes de los municipios de Segovia y Remedios están preocupados por nuevas amenazas que están circulando, al parecer provenientes del Frente 4.
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Según se lee en dicha comunicación, la estructura ilegal señala estar en una confrontación con sus adversarios y lanzó varias intimidaciones a la población civil, que a su juicio tengan cercanía con estos.