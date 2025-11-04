¿Hay Oso Andino merodeando en el Suroeste de Antioquia? Autoridades investigan reportes ciudadanos

Las autoridades ambientales abrieron una investigación con la que se busca esclarecer el posible avistamiento de un Oso Andino en zona rural de Jardín, en la subregión del Suroeste antioqueño.
El animal habría sido al parecer captado por ciudadanos que se movilizaban en una moto por una vía rural de ese municipio, captando en video a un posible ejemplar que estaría merodeando por la zona.
En las imágenes, divulgadas por Corantioquia, logra apreciarse un animal mediano de color negro y asustadizo que se asemeja a un oso. Sin embargo, el contexto de la breve filmación todavía no es claro.