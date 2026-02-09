Megaoperativos contra la minería ilegal en Antioquia: desmantelaron 24 socavones y dos minas a cielo abierto

Dos contundentes operativos contra la minería ilegal en Antioquia dejaron 14 capturados, 24 socavones desmantelados en el Suroeste y la inutilización de maquinaria pesada en el Bajo Cauca, avaluada en más de $3.700 millones, en acciones que golpean de forma directa las finanzas de estructuras criminales.

El primero de los operativos se desarrolló el viernes 6 de febrero en zona rural del municipio de Fredonia, en la ribera del río Cauca, vereda El Morrón, corregimiento La Mina. Allí, las autoridades sorprendieron a 14 personas, señaladas de participar en actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros.

En ese operativo, las autoridades intervinieron y desmantelaron 24 Unidades de Producción Minera, correspondientes a socavones verticales y horizontales que se encontraban activos.

En el lugar también fueron hallados siete motores, cuatro plantas de energía, ocho mangueras y tuberías, además del desmonte de siete cambuches. Todos estos elementos avaluados en cerca de $24 millones.

