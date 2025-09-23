Terminar el Túnel del Toyo le costará $90.000 millones más a Antioquia: ya se sabe fecha en la que operaría

Culminar el tramo pendiente del Túnel del Toyo que el Gobierno de Gustavo Petro le entregó al Departamento le costará a la región más de $750.000 millones.
En un reciente balance entregado por la Gobernación de Antioquia, esa fue la cifra actualizada del valor que hoy maneja el proyecto, cuyos dos sectores ya superaron el 60% de ejecución.
En una batalla contra el reloj, en la que se busca que esta conexión vial esté lista para consolidar a la subregión del Urabá antioqueño como el nuevo nodo logístico del país, todos los esfuerzos están concentrados en que la obra esté operativa antes de 2027.
Le puede interesar: ¿Quién se hará cargo de los $1,8 billones de vías a la deriva en Antioquia?
La Gobernación señaló que de esos $750.000 millones, que representan $90.000 millones más del presupuesto preliminar que se había calculado el año pasado, el Departamento ya logró liberar de su propio presupuesto unos $200.000 millones para revivir y garantizar la continuidad de los trabajos.