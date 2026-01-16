No hay quién haga los levantamientos de cuerpos en Yondó y alcalde solicita mayor pie de fuerza

El alcalde de Yondó, Yerson Ariza Rivera, manifestó su preocupación debido a que cuando se presenta un hecho violento en este municipio del Magdalena Medio de Antioquia que deja como saldo uno o varios muertos, no hay quién se encargue del levantamiento de los cuerpos, los cuales pasan días en el sitio sin ser inspeccionados.

Y es que una tarea que le compete a la Policía Judicial pasa a ser una labor de voluntariado: a veces los bomberos, otras veces la Defensa Civil o la misma comunidad, se encargan de recoger y trasladar los cadáveres, tomando riesgos innecesarios ante la falta de un equipo técnico específico.

“A nosotros no nos corresponde hacer levantamiento de estos cuerpos, pero como alcaldía siempre hemos asumido esta responsabilidad porque las comunidades nos llaman y nos dicen que el cuerpo permanece en la zona dos, tres días, y nadie va a recogerlo”, dijo el mandatario en una entrevista con Telemedellín.

Lo que agrava aún más la problemática es que, en ocasiones, las víctimas quedan en zonas muy alejadas del casco urbano, sobre todo en corregimientos y veredas, y esto, sumado a las fuertes lluvias de las últimas semanas en el departamento, dificulta sobremanera los trabajos de inspección.