Niegan tutela a Isabel Zuleta con la que pretendía que Federico Gutiérrez se retractara por lo dicho de su relación con bandas criminales

El Juzgado Treinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ha declarado improcedente la acción de tutela interpuesta por la senadora Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico) contra el alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga. Zuleta buscaba la protección de sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, dignidad humana y a la vida, exigiendo que el mandatario local se retractara de sus declaraciones que la vinculan con presuntas interferencias en operativos contra el crimen organizado y su relación con bandas criminales de Medellín.
Puede leer: “Tarimazo” de Petro en Medellín: Compulsaron copias a la Corte Suprema contra la senadora Isabel Zuleta
La senadora, quien fue designada por el presidente de la República como coordinadora del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación socio jurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto en Medellín y el Valle de Aburrá, alegó que el alcalde Gutiérrez había realizado pronunciamientos “estigmatizantes” en medios y redes sociales.