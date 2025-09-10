Coca para todos los grupos ilegales: destruyen cuatro laboratorios en el Bajo Cauca

El hallazgo que acaba de hacer el Ejército en el Bajo Cauca antioqueño demuestra que ninguno de los actores armados ilegales del conflicto en el país se salva de sus vínculos con el narcotráfico.

Le recomendamos leer: Aumentó el desplazamiento en Bajo Cauca y advierten más enfrentamientos entre grupos armados ilegales

Efectivamente, tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 31 Rifles, adscritas a la Brigada 11, los uniformados encontraron y destruyeron de forma controlada cuatro laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca. Lo particular es que dos de ellos pertenecerían al Clan del Golfo, otro que sería del ELN y el otro, del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, de las disidencias de las Farc.

Las operaciones militares tuvieron lugar en las veredas Puerto Rico y Zapatillo del municipio de Valdivia, lo mismo que en la vereda Bejuquillo del municipio de Cáceres, sectores en los cuales los efectivos militares descubrieron cuatro estructuras de madera con 1.245 kilos de hoja de coca, 180 galones de base de coca en suspensión y 140 galones de gasolina.

También, los uniformados ubicaron 500 galones de ACPM, 600 galones de pasta base de coca líquida, 160 kilos de cemento y 55 canecas, entre otros insumos y materiales para la fabricación del estupefaciente.

El comandante de la Brigada 11, brigadier general Eduardo Alberto Arias, indicó que con la destrucción de estos complejos la afectación económica para los grupos ilegales supera los 160 millones de pesos y se logró impedir la producción, tráfico y distribución de más de 100.000 dosis del alcaloide.

El general Arias también reportó que el Gaula militar Bajo Cauca, adscrito a esa misma guarnición militar, tuvo combates con el Clan del Golfo y que en ese marco murió un integrante de la Subestructura Julio César Vargas, que está articulada a esa organización ilegal. El enfrentamiento ocurrió en la vereda Pensilvania, de Valdivia.

También le sugerimos ver: La guerra reciclada: Bajo Cauca

Además, en esos mismos hechos los soldados se incautaron de material de guerra, intendencia y comunicaciones. Entre los elementos hallados hay un fusil, 4 proveedores metálicos, 271 cartuchos calibre 7.62 mm y un radio de comunicaciones.

Adicionalmente, decomisaron 17 camuflados tipo camaleón, 15 equipos de campaña, 6 guerreras, 15 cintelas; 16 buzos tácticos, 5 hamacas, un chaleco multipropósito, pañoletas, cantimploras, pavas, entre otros elementos.

No obstante, un soldado resultó herido y tuvo que ser evacuado hacia Medellín con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y actualmente está en proceso de recuperación.