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En exclusivas casas de Guatapé y El Poblado capturaron a presuntos narcos señalados de enviar droga a EE. UU. en veleros

Los implicados tenían una orden de extradición de una corte del Distrito Sur de Florida, por presuntamente introducir droga a ese país en veleros y contenedores.

  • Una de las viviendas en las que se materializó una de las capturas. FOTO: Cortesía Fiscalía
    Una de las viviendas en las que se materializó una de las capturas. FOTO: Cortesía Fiscalía
El Colombiano
El Colombiano
22 de marzo de 2026
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En un operativo transnacional, tres personas fueron capturadas luego de ser señaladas de pertenecer a una red de narcotráfico que ingresaba droga a Estados Unidos camuflándola en contenedores y veleros.

El golpe fue informado por la Fiscalía General de la Nación, que precisó que dos de las tres personas implicadas fueron detenidas en exclusivos sectores de Guatapé y El Poblado.

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Según indicó el ente acusador, los implicados ya estaban en el radar de la justicia de Estados Unidos.

Desde allí, una corte del Distrito Sur de Florida emitió una solicitud de extradición por cargos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos.

De acuerdo con las pesquisas de las autoridades de ese país, la red de narcotráfico tendría vínculos tanto con el Clan del Golfo como con el ELN y habría urdido todo un plan para mover cargamentos desde las zonas de operación de esos dos grupos hasta puertos y zonas de embarque como Santa Marta, en Magdalena; Cartagena de Indias, en Bolívar; y hasta Barranquilla, en el departamento del Atlántico.

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Uno de los implicados fue sorprendido en una lujosa finca ubicada en el municipio de Guatapé y que según las autoridades estaría avaluada en más de $8.000 millones.

Por otro lado, el segundo implicado fue detenido en una redada sorpresa realizada en una casa del barrio El Poblado en Medellín.

En este segundo operativo, precisó la Fiscalía, los uniformados encontraron dos kilos de cocaína, documentos contables y equipos de cómputo en los que habría trazabilidad de transacciones hasta por $2.000 millones.

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De igual forma, en este último operativo, las autoridades señalaron encontrar una serie de billetes marcados que serían utilizados presuntamente en esas operaciones de narcotráfico transnacional.

El tercer sospechoso fue detenido en una vivienda del municipio de Cartago, Valle del Cauca.

La Fiscalía señaló que los tres implicados quedaron a disposición de la justicia y se espera que sean enviados a Estados Unidos para responder allí por los cargos por los que fueron requeridos.

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