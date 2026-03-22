En exclusivas casas de Guatapé y El Poblado capturaron a presuntos narcos señalados de enviar droga a EE. UU. en veleros

En un operativo transnacional, tres personas fueron capturadas luego de ser señaladas de pertenecer a una red de narcotráfico que ingresaba droga a Estados Unidos camuflándola en contenedores y veleros.
El golpe fue informado por la Fiscalía General de la Nación, que precisó que dos de las tres personas implicadas fueron detenidas en exclusivos sectores de Guatapé y El Poblado.
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Según indicó el ente acusador, los implicados ya estaban en el radar de la justicia de Estados Unidos.