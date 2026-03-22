En exclusivas casas de Guatapé y El Poblado capturaron a presuntos narcos señalados de enviar droga a EE. UU. en veleros

En un operativo transnacional, tres personas fueron capturadas luego de ser señaladas de pertenecer a una red de narcotráfico que ingresaba droga a Estados Unidos camuflándola en contenedores y veleros. El golpe fue informado por la Fiscalía General de la Nación, que precisó que dos de las tres personas implicadas fueron detenidas en exclusivos sectores de Guatapé y El Poblado. Le puede interesar: Gigantesca incautación: Policía interceptó cargamento de dos toneladas de marihuana en Medellín Según indicó el ente acusador, los implicados ya estaban en el radar de la justicia de Estados Unidos.

Desde allí, una corte del Distrito Sur de Florida emitió una solicitud de extradición por cargos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos. De acuerdo con las pesquisas de las autoridades de ese país, la red de narcotráfico tendría vínculos tanto con el Clan del Golfo como con el ELN y habría urdido todo un plan para mover cargamentos desde las zonas de operación de esos dos grupos hasta puertos y zonas de embarque como Santa Marta, en Magdalena; Cartagena de Indias, en Bolívar; y hasta Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Lea también: Ni con narcoladrillos ni en narcocamioneta: disidencias de Farc perdieron dos grandes cargamentos de droga Uno de los implicados fue sorprendido en una lujosa finca ubicada en el municipio de Guatapé y que según las autoridades estaría avaluada en más de $8.000 millones. Por otro lado, el segundo implicado fue detenido en una redada sorpresa realizada en una casa del barrio El Poblado en Medellín.