“El auto iba muy acelerado y, no sé si fue que se salió una llanta o se explotó, porque yo no recuerdo el accidente en sí. Lo que me contaron fue que se explotó la llanta de atrás y como íbamos rápido se desestabilizó y se fue hacia un costado. Todos llevábamos cinturón de seguridad, porque mi mamá era súper insistente con eso. Mi mamá falleció en el accidente, el resto salió lesionado, pero con heridas leves. Yo fui la que quedó con secuela más graves, la paraplejia”, narra Villegas.

Asimismo, en medio de esa recuperación, junto a su familia empezó a buscar alternativas por cuenta propia. En medio de esa búsqueda, encontró un centro de rehabilitación integral en Bogotá operado por un equipo interdisciplinario especializado en hacer más eficientes las terapias.

Sin embargo, advierte la deportista, en cifras redondas los costos del lugar pueden superar los $12 millones mensuales, una cifra que, de lejos, sobrepasa sus posibilidades y que no es cubierta por la EPS.

A pesar de que el monto ahora parece exorbitante, ya que en un proceso terapéutico de un año el tratamiento superará los cientos de millones, Luisa Fernanda no se resigna y abrió una Vaki con la esperanza de reunir el dinero suficiente para ser valorada y empezar su recuperación, a la que ya han aportado sus familiares y amigos.

Aunque el camino de la recuperación aún se proyecta largo, la deportista no teme soñar en ir recuperando su fuerza paulatinamente y hasta, en un futuro, volverse atleta paralímpica.

“Como yo he sido deportista a veces intento acelerar el proceso más de la cuenta”, confiesa, “me frustra mucho que me cuiden, que me ayuden, entonces toca armarse de paciencia”, añade Villegas, quien, pese a los pronósticos que muchos le han puesto encima, está determinada a no dar su brazo a torcer.

Así puede apoyar a Luisa Fernanda

Para reunir el dinero y pagar su terapia, Luisa Fernanda Villegas decidió compartir su historia y abrir una Vaki a la que cualquier persona puede aportar desde $3.000. La meta son $160 millones, que equivale al costo mensual de una terapia de por lo menos un año en el Centro de Rehabilitación Integral Mobility Group en Bogotá, uno de los más avanzados del país. Desde que abrió la colecta, 165 personas se han sumado y ha logrado reunir un 12% de lo necesario. Si usted quiere apoyar a la deportista en su recuperación puede ingresar al sitio web https://vaki.co/es/vaki/v9aTbXfKblCoaXBvgi76