En medio de los combates entre el Ejército y el Clan del Golfo, una mujer de 65 años fue asesinada en Ituango, Antioquia

Un intenso enfrentamiento armado entre el Ejército Nacional y la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo en la vereda El Ceibo, también conocida como Buenavista, en Ituango, dejó un trágico saldo de una mujer civil muerta, dos presuntos integrantes del grupo armado abatidos y cuatro capturados. Puede leer: Así fue el ataque a militares en Putumayo que evidenció el control de las disidencias sobre civiles Los hechos, ocurridos hacia el mediodía del miércoles 3 de septiembre, han conmocionado a la comunidad y provocado una investigación para esclarecer la responsabilidad en la muerte de la civil. Según la Séptima División del Ejército, las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) fueron atacadas desde una mata de monte y viviendas del sector, donde el Clan del Golfo utilizó a la comunidad como “escudo humano”.

Esta denuncia pública por parte de la institución señala que los disparos se realizaron de manera indiscriminada hacia diferentes direcciones, con el objetivo de obstruir la reacción de los soldados durante la operación militar. El Ejército enfatizó que esta práctica constituye una grave violación a los Derechos Humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario, al poner en peligro la vida e integridad de la población civil. Los militares recalcaron que su misión es proteger a la población civil de confrontaciones armadas, evitar desplazamientos forzados, homicidios y confinamientos. La víctima fatal ha sido identificada como Nohelia Monsalve Tobón, de 65 años. Se conoció que Monsalve Tobón era madre del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Ceibo y de una auxiliar del hospital local de Ituango. A pesar del pronunciamiento del Ejército, las circunstancias de su muerte son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, y la Fiscalía General de la Nación ha asumido la dirección para esclarecer los hechos. Le puede interesar: Autoridades identificaron a las víctimas de la masacre de La Unión: había un menor de edad Tras los combates, que de acuerdo con el Ejército, se presentaron prevaleciendo el derecho a la legítima defensa por parte de las tropas, se logró la captura de cuatro integrantes de la estructura criminal. Asimismo, se neutralizó a otros dos sujetos que se encontraban uniformados con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, portando armas de largo alcance, y abundante material de guerra, intendencia y comunicaciones.