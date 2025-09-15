Accidente de bus con aprendices del Sena en el Urabá antioqueño dejó tres personas muertas

Un accidente entre un bus de servicios especiales y un camión se registró en la tarde de este lunes en la vía que comunica a Chigorodó con Mutatá, en el Urabá antioqueño, hecho que cobró la vida de tres pasajeros del bus y dejó lesionadas a otras seis personas. Además, una decena de usuarios del bus fueron valorados por organismos de socorro.
Los hechos se registraron sobre las 2:30 de la tarde de este lunes en el kilómetro 48+850 de este corredor vial, en el sector Surrambay, de Mutatá, cuando ambos vehículos se encontraron de frente, al parecer, por la invasión del carril de uno de estos vehículos, provocando la fuerte colisión.