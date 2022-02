La muerte de Alfredo Gómez, uno de los 772 fallecidos por covid en Antioquia en enero pasado –en promedio 25 cada día– pudo evitarse. Él nunca dejó que la hipertensión diagnosticada a sus 40 años le pusiera palos en la rueda. A sus 64 era un hombre vital y activo.

Los domingos, casi siempre, recorría en bicicleta parte del Oriente antioqueño. Era, sobre todo, consciente de su patología y comprometido con los cuidados que requería. Jamás dejó de tomarse una sola pastilla ni de asistir a los controles médicos, recuerda su hija Liliana.

Alfredo murió hace dos semanas. 10 días antes de ingresar a una UCI fue devuelto por tercera vez de un punto de vacunación sin la dosis de refuerzo que buscaba. Había llegado de un viaje al exterior en diciembre y, tras superar algunos malestares, se había puesto en la tarea de buscar la dosis que no halló.

Su historia refleja una situación recurrente. Tres de cada cuatro fallecidos en el departamento en el cuarto pico, que comenzó a finales de diciembre de 2021, tenían enfermedades de base, como hipertensión, diabetes o Epoc, y el 86% no tenía esquema de vacunación.

La desprotección de los no vacunados había causado estragos en el tercer pico y es un riesgo que persiste. Antioquia tiene todavía más de 1’200.000 personas que no han recibido ni una dosis y unas 550.000 están expuestas porque no tienen refuerzo.

Las muertes del cuarto pico

Para Rita Almanza, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, el de Alfredo es un ejemplo de muertes evitables por covid porque, según explica, hay mecanismos suficientes para haber prevenido que esas personas se infectaran o agravaran hasta morir.