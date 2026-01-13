Cuatro monos tití grises regresaron a la libertad en Antioquia tras ser víctimas de tráfico ilegal

Tras ser víctimas de tráfico ilegal, pérdida de su grupo familiar y recibir un trato no correspondiente a su especie por parte de humanos, llegó la buena nueva para cuatro monos tití grises: pudieron regresar a la libertad en su hábitat natural.
Los cuatro individuos, en un primer momento, ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá CAVR. Allí iniciaron con ellos un manejo clínico y especializado ante las condiciones en las que estaban. Posteriormente, fueron remitidos a la Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas, “donde continuaron su rehabilitación física y comportamental, enfocada en la reducción del amansamiento, el fortalecimiento de conductas naturales y la preparación para la vida en libertad”.