Fin de la polémica: MinTIC quedó al día con el pago que le adeudaba a Teleantioquia

Zanjada quedó la polémica que se generó por la denuncia de Teleantioquia sobre la falta de pago del Ministerio de las TIC, que puso a muchos a hablar sobre supuestas censuras y que, según el Ministerio, se debió a un problema temporal de caja que finalmente se solventó para ponerse al día con el canal público antioqueño.
“Desde el canal de los antioqueños informamos que ya fueron recibidos la totalidad de los recursos del Fondo FUTIC vigencia 2025 por parte de @Ministerio_TIC, lo que permitirá que ejecutar y legalizar dichos recursos sin contratiempos”, informó el medio a través de sus redes sociales.