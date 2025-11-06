Más de 50 extranjeros han sido devueltos en 2025 cuando intentaban ingresar a Medellín

Las alertas de Migración Colombia en el aeropuerto José María Córdova se dispararon una y otra vez este fin de semana, advirtiendo a los funcionarios irregularidades con viajeros que pretendían ingresar a Medellín. Fueron cinco en total y todos fueron señalados por la plataforma Angel Watch, que se encarga de dar aviso a las autoridades migratorias cuando una persona con antecedentes de delitos sexuales pretende ingresar al país.

Tras ser trasladados a las oficinas de Migración para realizar entrevistas, ninguno supo explicar a qué venía concretamente a la capital antioqueña. Eso, sumado a sus antecedentes, les permitió concluir a los funcionarios que su único interés si pasaban por las puertas del José María era cometer delitos de explotación sexual en Medellín. Por eso fueron devueltos inmediatamente, la mayoría hacia Miami, su destino de origen.

Lea: ¿A que venía a Medellín? Del aeropuerto devolvieron a un extranjero con la maleta llena de juguetes sexuales

“Se suman a los 50 inadmitidos por la misma razón en lo que va del 2025 en Antioquía y ya son más de 2.600 extranjeros de diferentes nacionalidades a los que Migración Colombia les negó el ingreso”, explicó Gloria Arriero, Directora Migración Colombia.

De los 55 extranjeros devueltos este año cuando pretendían entrar por Rionegro, la mayoría estaba en los registros de agresores sexuales y pedófilos, según los registros de Ángel Watch. Por nacionalidad, 48 son estadounidenses, dos nigerianos, un británico, un venezolano, un salvadoreño, un dominicano, un mexicano y un canadiense.

También le puede interesar: Alcaldía contrató traductores para ponerles tatequieto a extranjeros que buscarían burlar la ley negándose a hablar español

“Estas acciones son el trabajo articulado con la Policía Nacional y la cooperación con autoridades internacionales y una muestra del compromiso de Migración Colombia con la seguridad del país y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”, aseguró Arriero.

Colombia superó en 2025 los 2.700 inadmitidos, principalmente de países como Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, México, China, Ecuador, Perú, India y Haití. También han sido expulsados 125 personas, particularmente a través de los aeropuertos José María Córdova y El Dorado.

Lea: Condenaron a 21 años de cárcel a extranjero que capturaron cuando iba a viajar a Medellín a abusar de menores

Uno de los últimos expulsados del país fue Bryce Garrett Cleveland, un ciudadano estadounidense que pretendía refugiarse en Medellín y que fue detenido por Migración cuando las alertas de Interpol sonaron. El hombre era buscado en Estados Unidos por los delitos de fraude por correo, fraude por cable y tráfico ilegal de dispositivos y medicamentos no aprobados. Al revisar los datos del sujeto, las autoridades se dieron cuenta de que ingresaba con regularidad a Colombia desde 2023. Este año 30 personas con circular roja de Interpol han sido capturadas y expulsadas desde Medellín.