El Metro de Medellín no solo padece por cuenta de las lluvias. La peor tormenta se posa sobre su billetera, en particular sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) que es el que cofinancia la operación de las líneas 1 y 2 de Metroplús y los alimentadores de las cuencas 3 (Belén) y 6 (Aranjuez - Manrique). Actualmente, la empresa capotea una demanda por el retraso en el pago de $80.136 millones a los concesionarios de estas rutas. La razón: el Distrito no ha cumplido a cabalidad con las transferencias que mantienen el sistema a flote.

Aunque el cuento tiene origen en 2010, cuando la licitación para operar estas rutas quedó desierta y tuvo que ser asumida por la Alcaldía a través del Metro, mañana la empresa sabrá si se abre un camino para ponerle fin al tribunal de arbitramento activado en marzo de 2021 por Masivo de Occidente y Sistema Alimentador Oriental —concesionarios de las cuencas 3 y 6—. Según el Metro, la Secretaría de Hacienda se comprometió a tramitar ante el Concejo un paquete de vigencias futuras por $476.000 millones, plata que permitiría ponerse al día con la deuda.