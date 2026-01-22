Decretan medida cautelar al Ministerio de Salud por deudas de la Nueva EPS y Savia a hospitales de Rionegro

Producto de la intercesión de la Personería de Rionegro, y ante la deuda de casi $280 millones que tiene la Nueva Eps y Savia Salud con la red hospitalaria del municipio, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una acción popular y decretó medida cautelar en contra del Ministerio de Salud y otras entidades nacionales como MinHacienda, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES.

La decisión, que quedó consignada en el Auto 08 del 15 de enero de 2026, que corresponde al radicado 05001-23-33-000-2025-01710-00, se ejecutó como respuesta a la demanda que se presentó desde la Personería Delegada para el Ejercicio del Ministerio Público y Atención del Usuario, a razón de la crítica situación que padece el sector salud en esta localidad del Oriente antioqueño.

Si bien el pasivo global se ubica en los $8 billones, con corte a datos de septiembre de 2025, la Secretaría de Salud de Antioquia informó que la deuda sin saldar por parte de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional (es decir, Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud) era de por lo menos $4,9 billones en el departamento.