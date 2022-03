El reconocido defensor de los presos en Antioquia anexó una foto del alimento con la aguja atravesada. Y aprovechó para divulgar otros casos en los que, considera, a la población privada de la libertad de este penal, presuntamente le violan sus derechos.

Según dice, los internos “denuncian que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos se volvió una tortura y una constante, pero que los cuadros de mando de la cárcel de Puerto Triunfo no les prestan atención”.

Un problema delicado ocurre con la calidad del agua del lugar, la cual los está enfermando y consideran que no es apta para el consumo humano. El líquido no es potable ni permanente, dicen. Y para colmo, las directivas del penal no autorizan que las familias de los privados de la libertad les lleven agua potable, lo que, argumentan, es violatorio de sus derechos.