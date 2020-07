El ascenso en el número de contagios de coronavirus, la ocupación del 19,7 % en salas de cuidados intensivos (UCI) y el incumplimiento de algunos ciudadanos a las normas de autocuidado fueron las razones con las que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sustentó las nuevas restricciones que empezarán a operar desde el próximo fin de semana y hasta el fin de la pandemia.

La primera de las medidas es la prohibición de la venta y consumo de licor durante todos los fines de semana. Según el mandatario, el pasado fin de semana la Policía, por orden de la Alcaldía, tuvo que intervenir en 1.877 fiestas que se realizaban en toda la ciudad. “Todos los fines de semana, hasta el fin de la pandemia, habrá ley seca”, dijo Quintero.

Publicidad

La Alcaldía precisó horas después que el horario en el que regirá la ley seca, anunciada esta mañana por el alcalde Daniel Quintero, se decretará de acuerdo a la situación covid de la semana. “En esta ocasión será así: Inicia desde el viernes 3 de julio a las 6:00 p.m. y termina el domingo 5 de julio a las 11:59 p.m.”

Adicionalmente, en los próximos puentes festivos habrá toque de queda en toda la ciudad, aunque no oficializó el horario en el que aplicaría. “...para que algunos no sigan creyendo que esto es una fiesta y se pueden seguir yendo de paseo. Eso irá hasta que pase lo más difícil que, creemos, sería julio y agosto”, detalló.

El mandatario reiteró que, de acuerdo con los informes de los epidemiólogos, una sola persona que tenga el virus puede contagiar hasta 30 personas adicionales en una reunión social.

¿Cómo vamos?

Publicidad

Pero las medidas adicionales no solo tienen que ver con el orden público. Quintero anunció que sumarán, mediante pruebas, a 1.000 personas más a los cercos epidemiológicos, para intentar frenar la propagación.

“Es importante que confíen en la Alcaldía cuando vamos a hacer pruebas, hay que renunciar a esos mitos de que hay una conspiración. Necesitamos que se dejen hacer las pruebas para poder hacer los cercos”, agregó.

Quintero señaló además que tras un análisis de los casos de personas con coronavirus que están en las salas de urgencias, se encontró que la mayoría desconocieron los síntomas y por eso dejaron avanzar la enfermedad.

“Todas las personas que llegaron a UCI no se cuidaron lo suficiente, no usaron tapabocas, la mayoría no reconocieron los síntomas, nunca llamaron al 123, algunos dejaron avanzar la enfermedad y pensaron que era una tos normal y por eso no accedieron a los servicios de salud”, añadió.

Publicidad

Por último hizo un llamado a que los ciudadanos que presenten cualquier síntoma, además de reportarse con su EPS llamen a la línea de emergencias 123. Eso porque “hemos detectado que hay un 23 % de los casos en las que las personas con síntomas avisan a la EPS y aún así no tienen el tratamiento adecuado. La alerta a las autoridades, dijo, permite que se vigile la prestación de los servicios.

Finalmente el mandatario señaló que las próximas semanas serán difíciles para la ciudad, que es posible que siga creciendo la ocupación de las camas de cuidados intensivos y que es posible que enfrentemos alta cantidad de contagios, como ha ocurrido en otras ciudades.