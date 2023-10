“No, primero, te voy a decir la verdad, me volví un hombre de mucha más fe. Porque yo en un momento de esos, cuando usted ve que le va a pasar eso, solamente es acudir a la fe y yo acudí a Dios. Y eso me avivó más la fe y sin duda alguna hoy todavía la vivo con mucha fuerza. Y lo otro fue que me metí en campañas contra la pólvora. Yo me acuerdo chiquito que mi papá nos daba pólvora, los abuelos nos daban pólvora. Es que aquí en Antioquia era como la costumbre, todo el mundo tiraba pólvora. A mí no se me va a olvidar cuando mi hermanito chiquito tenía cinco años y tenía en el bolsillo de la camisita un paquete de chorrillos. Entonces todos los amiguitos estaban tirando chorrillos, él tiró chorrillos y se le incendió todo. Pero no le pasó nada. Eran otras épocas”.

“Yo quedé ciego por dos días. A mí se me contaminó el nervio óptico y me dejó ciego por dos días. Y bueno, esas obras divinas y de Dios me permitieron superar ese difícil momento. Sin duda estuvo en riesgo la vida. Yo durante muchos años he hecho campaña contra la pólvora. Tengo que aceptarlo, me parecía muy bonito. Pero ahí quedó el chiste”.

“Yo recogí firmas por toda Antioquia, recogí 115.000 firmas, me las validaron y el movimiento se llama Grupo Significativo de Ciudadanos El Parche. Uno puede ahí lograr dos asociaciones, es este que llevo en la cara, pero también ese sitio tan popular, tan común en Antioquia. Que se ha vuelto una palabra medio entrañable de hacemos parche. Veámonos en el parche, estemos en el parche, hagamos un parche. Entonces ahí he hecho alguna asociación. En realidad este movimiento es cero máquinas. Yo no tengo un miembro de una JAL, yo soy ciudadanía, entonces uso todo ese tipo de recursos para conectarme con la gente y con la ciudadanía”.

¿Y eso le afecta ahora para su vida diaria o ya es parte de su cotidianidad?

“Hay cosas que a mí me da miedo hacer. A mí me da miedo hacer, por ejemplo, montarme en una bicicleta. Me da miedo, me encantaban las motos, a mí ya no. Uno ve perfecto con un ojo, pero la gente dice que uno pierde las tres dimensiones y que pierde el tema de la distancia. Por alguna razón yo no lo he perdido. Por alguna razón yo manejo igual un carro, yo manejo una moto, yo tengo mi licencia de conducción y todas mis cosas sin ninguna dificultad. Pero hay algo muy simpático. O sea, cuando a mí me toca comerme una hamburguesa, eso es un problema. Termino acá con la carne, acá con el pan. No sé por qué”.

¿Usted cómo se formó? ¿Dónde estudió? ¿Qué hizo? ¿Cuándo decidió meterse en la política? Cuéntenos un poco.

“Yo estudié mi primaria y mi bachillerato en el colegio Benedictinos y Corazonistas. Estudié en la universidad de Eafit, economía. Me gradué de economía, pero también estudié ingeniería civil en la Nacional, pero no me gradué. Después de eso estudié una especialización en ciencia política, en Bolivariana. Estudié administración de empresas en el IE, una MP en el Instituto de Empresa de Madrid. Desde la universidad hice empresa. Yo toda mi vida he hecho empresa. Desde antes de graduarme hice empresa. Mi familia, mi papá empresario; mi mamá empresaria, ama de casa. Tengo dos hermanos, una hermana que trabaja con una multinacional y vive fuera de Colombia. Mi hermano, que es un médico, alergólogo, vive acá en Medellín. Mis sobrinos, sobrinas”.

¿Y usted en qué momento se mete a la política?

“Mi papá nació en La Ceja y toda su vida empresarial la desarrolló en Medellín, pero él amaba La Ceja y él siempre quería estar en La Ceja. Y se metió a ser concejal de La Ceja. Iba los sábados a atender la vida como concejal y yo pequeño iba. Entonces él era concejal por el galanismo. Entonces yo fui en eso y me entusiasmó la política. Luego, cuando estaba en la universidad... Estaba muy pequeño, yo creo que estaba en bachillerato, perdón, en primaria, terminando la primaria. Y yo fui y me fui con él y me gustó y después está acá y me metí a participar del Concejo de Medellín. Salí elegido al Concejo”.

Ah bueno, tenía el bicho de la política desde el principio.

“Sí, pero ¿sabe una cosa? Esta campaña ha sido bastante dura, muy dura. Yo estuve en la pasada para la gobernación, donde los grandes competidores eran Aníbal Gaviria y Andrés Guerra. Luego estaban Juan Camilo Restrepo, Rodolfo Correa, Mauricio Pérez...”.