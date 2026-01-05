El 13 de enero se abrirán las matrículas en las escuelas públicas de 116 municipios de Antioquia

Los padres de familia o acudientes pueden acercarse a la institución educativa más cercana a su lugar de residencia y presentar el documento de identidad del estudiante, el certificado de estudios del año anterior y, en caso de discapacidad o trastorno del aprendizaje, el certificado médico correspondiente.

A partir del 13 de enero estarán abiertas las matrículas en los 116 municipios no certificados de Antioquia, dirigidas a estudiantes de primera infancia, educación básica y media, con el propósito de garantizar que ningún niño, niña o adolescente quede por fuera del sistema educativo y pueda acceder a una educación pública, gratuita y de calidad.

Para el año 2026, la Secretaría de Educación proyecta una matrícula de 381.147 estudiantes en el sector oficial y 26.948 en el sector no oficial. El calendario académico iniciará el 19 de enero y finalizará el 29 de noviembre de 2026.

El secretrario (e) de Educación de Antioquia, Adrián Alexander Castro, señaló: “Nuestro llamado es a que todas las familias realicen oportunamente la matrícula de sus hijos e hijas. La educación es un derecho y una oportunidad para transformar vidas y territorios. Desde la Secretaría de Educación seguimos trabajando para ofrecer condiciones que garanticen el acceso, la permanencia y la calidad educativa en cada rincón del departamento”.

Entérese: Nueva licitación por $31.500 millones para construir megacolegio en La América

Como parte del compromiso con el acceso y la permanencia escolar, la Gobernación de Antioquia aseguró que seguía fortaleciendo programas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Jornada Extendida, el transporte escolar, el Programa de Alfabetización Inicial y el Programa de Transformación de la Educación Media, además de otras estrategias orientadas a reducir la deserción y mejorar las trayectorias educativas.