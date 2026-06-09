Les tomaron fotos y quemaron sus casas: así fue la masacre de las disidencias que generó zozobra en Remedios

Una masacre atribuida a las disidencias de las Farc generó zozobra entre los habitantes del Nordeste antioqueño durante este fin de semana. El crimen ocurrió en inmediaciones de la vereda Las Camelias del municipio de Remedios.
En contexto: Hallan muerto al último de los cuatro campesinos secuestrados en Remedios por las disidencias de las Farc
Desde el mediodía del pasado sábado 6 de junio se hicieron públicas diversas imágenes en las que se apreciaban viviendas incineradas, así como grafitis dejados en pipetas de gas con las siglas de las Farc.
Las primeras hipótesis de las autoridades apuntaron a que esa acción intimidatoria estaba dirigida a los habitantes de una finca de ese sector.