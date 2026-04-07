Más de 2.100 cámaras ya están conectadas: así puede integrar las suyas al sistema de seguridad de Antioquia

Con el fin de mejorar la cobertura en materia de seguridad, la Gobernación de Antioquia ideó una estrategia conjunta con el sector privado que bautizó con el nombre de “Integración a Terceros”, una iniciativa que consiste en ahondar esfuerzos para tener la mayor cantidad posible de cámaras de videovigilancia a lo largo y ancho de las nueve subregiones del departamento.

Actualmente, el Nodo Departamental de Seguridad cuenta con casi 4.000 cámaras: unas propiedad de la gobernación y otras pertenecientes a la comunidad, quienes las han vinculado al sistema. Es así como se puede garantizar un mejor despliegue en zonas críticas.

“Es una estrategia que venimos desarrollando en el marco de la implementación de la Tasa Especial de Seguridad en el departamento de Antioquia. Consiste en incorporar a la estrategia departamental de seguridad y convivencia ciudadana a través de los sistemas de videovigilancia, que el sector privado, las personas que tengan cámaras en sus residencias, en los comercios, en las empresas, en las industrias, puedan incorporar esas cámaras a la estrategia departamental de seguridad en el marco de la videovigilancia”, dijo el director de Planeación y Administración de la Seguridad, Antonio José Salazar López.

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Hay dos maneras de hacer parte de esta nueva estrategia: integrar al Nodo Departamental cámaras de videovigilancia que ya estén instaladas y en funcionamiento, o donar nuevos dispositivos para incorporarlos al sistema. Con esto, y de acuerdo con la Gobernación, se pretende optimizar recursos que puedan ser invertidos en otros campos y necesidades.

El primer paso consta de una articulación entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del departamento y las administraciones municipales. Una vez las alcaldías den el aval, la Gobernación procede a vincular viviendas, fincas, empresas, comercios y entidades públicas o privadas de los territorios, que tengan en sus instalaciones cámaras externas.