Fusiles de asalto y un chaleco antibalas milagroso: se conocen nuevos detalles del aterrador tiroteo en Rionegro

Se conocieron nuevos detalles del aterrador tiroteo ocurrido el pasado fin de semana en el municipio de Rionegro, que intensificó la crisis de seguridad que atraviesa el principal municipio del Oriente antioqueño por cuenta de las pugnas entre grupos delincuenciales que buscan el control de las rentas criminales de la región.

El hecho ocurrió el pasado 9 de agosto en el sector Galería, en la vía que conecta con el hospital San Juan de Dios. Varios videos de cámaras de seguridad del sector muestran cómo sujetos armados a bordo de motocicletas abren fuego contra una camioneta causando pánico entre los transeúntes, que a esa hora eran cientos en la zona.

Después de disparar indiscriminadamente, intenta huir, pero justamente una patrulla en la zona responde al fuego y en medio de la reacción hiere de muerte a uno de los asaltantes. También en el cruce de disparos, el uniformado recibe una bala, pero gracias al chaleco antibalas logró quedar ileso.

Otro de los atacantes que intentaba huir fue capturado minutos después. Tras verificar su identidad, las autoridades se percataron que Se trataba de un menor de edad, un joven conocido con el alias de “puño”, oriundo del municipio de Bello, y con antecedentes por porte ilegal de armas, recepción y microtráfico.