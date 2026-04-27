¿Por qué el mar de Turbo, en el Urabá, está teñido de verde?

Durante el fin de semana, los habitantes y visitantes de Turbo presenciaron un cambio inusual en el color del mar: las aguas del golfo se tornaron de un verde intenso. No es la primera vez que ocurre. Este tipo de floración algal es un fenómeno que se repite con cierta regularidad en temporadas de lluvias, cuando el agua arrastra hacia el mar grandes cantidades de nutrientes provenientes de la actividad agrícola y las aguas residuales de la región.
El profesor Fernando Parra, del Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia, encontró el fenómeno de forma incidental durante una salida de campo. Lo avistaron primero a la altura de la vereda Puerto César, Turbo, durante la mañana; para la tarde, ya había llegado a las playas principales del casco urbano de Turbo. El fenómeno tampoco estaba limitado al Urabá: según información recibida por el docente, una coloración similar había sido reportada desde mediados de la semana anterior en las inmediaciones de Puerto Colombia, Atlántico, a más de 300 kilómetros de distancia.
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