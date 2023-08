El CD ganó el pleito y Luz María Múnera perdió curul como representante a la Cámara

La aclaración llegó hacia las 6:26 p.m., después de un día lleno de secretos de pasillo. A primera hora, un medio digital especializado en temas políticos afirmó en su cuenta de Twitter: “@jberriolopez vuelve a ser Representante a la CámaraColombia por @CeDemocrático. Surtió la demanda en contra de la curul de @lumamunera quien pierde su puesto en el Congreso”.

Posteriormente, el representante del CD Juan Espinal confirmó, también en Twitter, la que para él era una “gran noticia” para su partido” y para el departamento de Antioquia.

Consultada más temprano por EL COLOMBIANO, Múnera aseguró que no había sido notificada de ninguna determinación que la afectara pero no se atrevió tampoco a negarlo. “Cuál es la garantía de transparencia si no se ha subido al sistema, no está informado por el Consejo de Estado y ellos ya andan de rumba en Envigado y trinando que yo ya perdí la curul. Es posible que sea así, pero lo real es que no hay oficialidad”, dijo.

Sin embargo, consultado por EL COLOMBIANO, posteriormente el propio Berrío aseguró que sus argumentos para pelear la curul eran sólidos, pero que todavía ni él ni sus abogados conocían una posible sentencia al respecto.

Luego vinieron dos hechos que producen todavía más inquietud sobre el asunto, porque mientras que la alta dirección del Polo a nivel regional confirmó la noticia adversa para esa colectividad, Espinal bajó de su cuenta el trino que había publicado al respecto. Al rato hizo también lo propio el presidente del Polo en Antioquia, Manuel García, quien le había confirmado a EL COLOMBIANO que publicó la aceptación de la derrota basado en informaciones que le llegaron de la dirección nacional.

Lo cierto es que la notificación de la decisión al final de la tarde zanjó una larga pelea la última curul de Antioquia en la Cámara de Representantes.