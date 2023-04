Las mediciones no han hecho una cosa distinta que refrescar la imagen del político de 72 años y ponerle, pese a que aún no oficializa su candidatura, al frente del pelotón. Es un secreto a voces que a la campaña de Pérez se sumarán más adelante Restrepo, por decisión de su padrino, el alcalde Quintero, y también se habla de una adhesión de la dupla Bedoya-Trujillo. Lo que algunos ponen en tela de juicio es si Pérez correrá por la Gobernación o por la Alcaldía. Lo único seguro, dicen fuentes cercanas al político, es que será candidato. “Y, apenas salga, se ubicará entre los primeros del partidor”.

Dicen las fuentes que rodean a Luis Pérez que el exgobernador juega actualmente una partida de ajedrez, silenciosa, pero con muchos peones. Aunque suma meses de silencio en lo que a su figura atañe —su última aparición con fines políticos fue al lado de Gustavo Petro cuando era candidato—, no ha parado de hacer campaña con miras a las elecciones de octubre: se reúne con alcaldes, concejales y empresarios. Espera, paciente, a que Federico Gutiérrez destape sus cartas para luego salir al ruedo.

Una persona cercana a Pérez confirma que ya hay una decisión en firme para participar en las próximas elecciones: lo que aún no se define es a qué cargo se postulará. ¿Qué está esperando? “Que Federico Gutiérrez se lance a la Alcaldía de Medellín. Él no quiere enfrentarse con él. Si Federico va por la Alcaldía, Pérez se lanza a la Gobernación; si Federico se decide por la Gobernación, el exgobernador se lanza a la Alcaldía”, dice la fuente. “Ese es el ajedrez que está jugando”.

Recordemos que Gutiérrez ya tiene partido político: el CNE emitió concepto favorable en marzo pasado a la personería jurídica que solicitó Creemos. De esa forma, el excandidato presidencial podrá conformar listas a Concejo y Asamblea, además de abrazar candidaturas en los ejecutivos locales para las elecciones regionales.

“Por eso la espera”, sigue la fuente. “Sale Federico con su candidatura y sus listas, y al otro día sale Luis Pérez. Eso, según sabemos, será en junio, cerrando mes”. La movida es preparada con toda la filigrana del caso por parte del gobernador. Y es también, según varias fuentes políticas, el único recurso que les queda al alcalde Quintero y al presidente Petro para conquistar, a través de un aliado, uno de los cargos más importantes de Antioquia.

“Nos indican que va a procurar el concurso de distintos movimientos políticos, pero que la base serían el presidente Petro y el alcalde Quintero, en llave con Julián Bedoya y el senador conservador Carlos Andrés Trujillo”, precisa otra fuente. Sin embargo, el exgobernador correría por firmas: sería esa la forma de activar las bases que conserva en el departamento —recordemos que en 2015, cuando ganó la Gobernación, fue el segundo candidato más votado en el país con más de 814.000 apoyos— y además marcaría distancia para no verse afectado por la mala hora que pasan Quintero y Petro, ambos con una desaprobación del 57%, según Invamer.

Pero, ¿por qué se bajarían del bus Bedoya y Restrepo? Dice un conocedor de esas campañas que entre las facciones de liberales y conservadores que apoyan al cuestionado Bedoya hay pesimismo porque este, pese a los esfuerzos, no levanta cabeza en las encuestas. “Pensaron que con toda esa maquinaria podría estar mucho más adelante, pero no lo ha hecho”. Justo esta semana hizo carrera la versión de que el exsenador desistiría de su aspiración, pero la campaña no emitió confirmación alguna.

Y en el caso de Restrepo, agrega la fuente, “está haciendo mal las cosas por figurar y tratar de posicionarse. Aunque marca mejor en las encuestas, él se debe a las decisiones de Quintero, su jefe. Y es bien sabido que el alcalde goza de buenas migas con el exgobernador”. No son pocas las cuotas burocráticas que desembarcaron desde el equipo de Pérez en la Alpujarra e incluso en varias vicepresidencias de EPM, cuenta un exsubordinado de Pérez.