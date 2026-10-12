Le habrían disparado a un hombre en su casa en Puerto Berrío con su propia arma; minutos después, el presunto agresor fue asesinado

El pasado domingo 11 de octubre, a eso del mediodía, el barrio El Gaitán de Puerto Berrío vivió dos crímenes sangrientos que la comunidad todavía intenta entender.

Todo empezó en una vivienda ubicada cerca de la iglesia Cristo Redentor, en la calle 44 con carrera 9. Allí pasaba sus días Luis Albeiro Serna Henao, un hombre de 57 años al que sus vecinos conocían más como un simple carpintero que como cualquier otra cosa.

EL COLOMBIANO conoció testimonios que cuentan que Joseph Felipe Álvarez Bustamante, un hombre de 37 años y habitante de calle, habría ingresado a la vivienda de Serna con la aparente intención de robarle.

Al verlo, Serna sacó un arma de fuego, pero Álvarez se la arrebató y usó esa misma arma para dispararle dos veces en el tórax. Serna murió en el lugar.

En medio del pánico, Álvarez soltó el arma y salió corriendo, pero no llegó lejos. Unas dos o tres cuadras más adelante, cerca del establecimiento comercial La Perrada de Mi Pana, Álvarez habría sido interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Al encontrarlo, le dispararon.

Álvarez cayó con heridas en el antebrazo derecho y en la cabeza. También murió en el lugar.

Algunas versiones de la comunidad apuntan a que quienes lo persiguieron habrían salido de la misma casa de Serna, posiblemente familiares, quienes habrían tomado el arma que Álvarez dejó abandonada.

Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades, y la identidad de los responsables del segundo homicidio permanece sin establecer.

Minutos después, las autoridades llegaron al lugar, acordonaron las dos escenas del crimen y adelantaron las inspecciones técnicas correspondientes. La Policía Metropolitana del Magdalena Medio citó a los periodistas locales para este lunes 12 de octubre para entregar la versión oficial de los hechos.

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