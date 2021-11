La posibilidad más crítica para EPM y el proyecto es que el preacuerdo anunciado el jueves con el Consorcio CCC Ituango para continuar la construcción no se materialice y los trabajos terminen el 31 de diciembre, último día del actual contrato. A ese preacuerdo le faltaban los trámites administrativos de ambas partes para suscribir el documento final, sin embargo, el fallo en firme de la Contraloría cambió los planes y obligó a las planas directivas a sentarse de nuevo para decidir qué camino tomar. Si el 1 de enero ya no está el consorcio, sí o sí se configurará un nuevo retraso en el proyecto, en el que se trabaja a tope en la casa de máquinas para terminar la adecuación de las primeras unidades que deben encenderse en 2022. Sin contratista, se demorarían hitos clave que deben alcanzarse en los próximos meses como el montaje de los equipos electromecánicos y transformadores, la instalación de los cables de potencia, el blindaje de los pozos de presión verticales y los trabajos subacuáticos para la limpieza de las captaciones. Y una nueva demora, que acumula al menos cuatro años de retraso, se traduciría en una catástrofe financiera para EPM, con pérdidas que pueden superar los USD $300 millones.

Otra de las posibilidades es que la prórroga se materialice y tanto EPM como el Consorcio CCCI jueguen con los tiempos jurídicos que puso a andar el fallo confirmatorio de la Contraloría para no dejar la obra sin constructor el 1 de enero. Aunque contra la decisión de la entidad no procede ningún recurso, el auto no quedará en firme hasta que supere el control automático de legalidad ante el Consejo de Estado. Esto, según expertos consultados, permite que la prórroga del contrato pueda ejecutarse hasta los primeros meses de 2022, cuando se espera el aval del tribunal, que es mero trámite porque hace rato no lo aplica. Hay pistas de que este pueda ser el camino que quiere el alcalde Daniel Quintero, porque pese a la severidad que ha tenido con las empresas del consorcio, fue insistente el viernes en que los contratistas están obligados a continuar con la ejecución del proyecto hasta que la sanción quede en firme. “No pueden abandonar la obra ni dejarla tirada”, dijo. Y EPM, en un comunicado el mismo día, reiteró: “los contratistas deben cumplir con las obligaciones contractuales que se encuentran vigentes en los contratos”. Así, EPM ganaría tiempo hasta que ponga a rodar su plan de contingencia.