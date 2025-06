Más de 650 loras, cotorras, guacamayas y pericos han sido rescatados del cautiverio desde 2024 en el Valle de Aburrá

El caso de esa frentiamarilla (Amazona ochrocephala) ejemplifica la dramática situación que viven loras, guacamayas, cotorras y pericos por culpa de personas que siguen creyendo que las pueden tener como mascotas. La compraron hace más de tres décadas en Medellín y la tuvieron lejos del hábitat natural del que no debió salir. Los resultados de la valoración de los profesionales son demoledores: tenía un pico desproporcionado de 10 centímetros y deformado, y las uñas con sobrecrecimiento exagerado, lo que le impedía comer sola, porque ni siquiera podía agarrar los alimentos.

La lora frentiamarilla incautada hace días por las autoridades en Itagüí no sobrevivió, pese a los esfuerzos de los profesionales que la recibieron en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (Cavr) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) . Ganaron las graves secuelas por 32 años de cautiverio a los que la sometieron, sin comer lo que debía; privada de volar, de limarse las uñas y el pico en los troncos de los árboles; condicionada a vocalizar sonidos que no son los de su especie; condenada al dolor y el maltrato evidenciados en el grave estado en el que llegó.

Tenía dermatitis severa, el plumaje opaco e incompleto, un estado nutricional deficiente. No era para menos, no podía agarrarse a cortezas naturales ni apoyar bien las patas y por eso tuvo crecimiento aberrante de pico y uñas; la alimentaron a punta de semillas de girasol, galletas y aguapanela, tal vez de forma asistida. Un doloroso caso que no es aislado, aunque sí uno de los más graves que han tenido.