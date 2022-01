Líder de Los Del Sur es absuelto por caso de aborto; defensa de la víctima irá a segunda instancia

Felipe Muñoz Lara, reconocido en el mundo del fútbol por ser líder de Los Del Sur y baterista de la banda Tres de Corazón, fue absuelto por una denuncia en su contra que venía desde 2019 por el delito de aborto inducido.

“La justicia colombiana me acaba de absolver del delito por el que se me acusaba. Gracias a quienes me escribieron por su apoyo, respaldo y credibilidad: es un honor para mí contar con todos ustedes”, fue el pronunciamiento del líder del barrismo, Muñoz.

Este martes 18 de enero se llevó a cabo la lectura del sentido del fallo por el Juez Noveno Penal del Circuito y el fallo definitivo se dará a conocer el próximo 22 de marzo. La defensa de la víctima desde ya anuncia la apelación.

El músico y barrista se vio involucrado en este caso desde mayo de 2019. Esa vez se presentó una denuncia en su contra, porque habría hecho ingerir pastillas abortivas a una mujer para eludir la responsabilidad de la paternidad.

Publicidad

En julio de 2019 a Muñoz se le imputó el delito de aborto sin consentimiento y quedó vinculado formalmente al caso.

En todas las etapas del juicio Muñoz se declaró inocente. Su caso había causado revuelo, porque en la primera audiencia de este proceso judicial Muñoz no estuvo presente, alegando que se encontraba fuera del país.

A tres años de que se hiciera pública la denuncia, la justicia lo declaró inocente. “Estoy contento porque soy inocente. Queda la reflexión de lo cuidadosos que debemos ser para no satanizar a una persona y no acabar con su reputación”, puntualizó Muñoz.