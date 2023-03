La vida del ‘duque’ paisa que montó estafa de película

No obstante, y allí comenzó el juego, para obtener su herencia o “legado” Alejandro tenía que cumplir un centenar de condiciones, como “crear amigos verdaderos, ser emprendedor montando un negocio con capital propio”, entre muchas otras. Para su fortuna, las condiciones también establecían que no podía “recibir la ayuda de su mamá, ni de ningún otro familiar, debiendo acudir a terceros que le hicieran préstamos”, explica María Angélica, que terminó aprendiéndose la historia de memoria.

En ese proceso, recuerda, Alejandro aprovechó la cercanía para empezar a pedir préstamos para sus emprendimientos, resolver múltiples problemas y hasta acompañarlos a varios viajes a España, a donde supuestamente debían acudir para unas audiencias en el Tribunal Económico Administrativo de Madrid.

Desde allí, recuerdan los testigos, se comunicaba un supuesto funcionario que los apoyaba para que cumplieran las condiciones del legado y que, pese a nunca presentarse en persona, enviaba instrucciones por chat.

A raíz de la importancia de la herencia, y para verificar que las condiciones se cumplieran a cabalidad, Alejandro y Olga les hicieron creer incluso que el Tribunal ejercía un supuesto monitoreo en sus celulares, comunicaciones y gastos, lo que terminó sumiéndolos en un universo irreal.

En uno de esos viajes, en el que Alejandro y Olga se encargaron de convencerlos de que irían a dos audiencias en el tribunal de Madrid y hasta asistirían a una audiencia real en el Palacio de la Zarzuela​, fue que el hechizo empezó a desvanecerse.

Con múltiples deudas contraídas para pagar sus viajes a España y sus cuentas al límite por otros préstamos pasados, el supuesto funcionario del tribunal los notificó de que la audiencia para la entrega del legado se había cancelado y que debían regresar a Colombia hasta nuevo aviso.

Se cae la máscara

Aunque la historia tiene muchos más detalles, que por cuestión de espacio solo cabrían en un libro, todos los testigos coinciden en que fue al regreso de uno de esos viajes, ocurrido tras más de dos años continuos de historias, que comenzó a germinar con fuerza la semilla de la duda.

María Angélica comparte por ejemplo que el dato que la llevó a romper el hechizo vino por cuenta del contacto del tribunal español, llamado supuestamente Iñaki Cortez y Valenzuela, al que nunca pudieron conocer personalmente.

Poco después de volver de Madrid, María Angélica recuerda que Iñaki en su afán de mantener la empatía les envió la imagen de una supuesta ecografía de su esposa, que revisando a profundidad era falsa y eso les reveló que este hombre no era real.

Tras compartir ese hallazgo, María Angélica acudió a Kelly para transmitirle sus sospechas. Arrastrando también sus propias dudas, Kelly resume que decidieron embarcarse en una investigación para verificar cada uno de los detalles de la historia del supuesto ducado.

En medio de ese trabajo, advierte María Angélica, uno de los principales obstáculos fue vencer las barreras de acceso a la información que, por ejemplo, tiene la justicia española, en donde a diferencia de la colombiana, consultar un caso no es cuestión de buscar con una cédula o un número de radicado.

No obstante, venciendo las barreras de forma y distancia, Kelly logró comunicarse con funcionarios del Tribunal Económico Administrativo de Madrid, quienes no solo le confirmaron que allí no trabajaba ningún funcionario llamado Iñaki Cortez y Valenzuela, sino que, por su naturaleza, no llevaban casos relacionados con herencias de títulos nobiliarios.

Así mismo, lograron ponerse en contacto con funcionarios del Ministerio de Cultura de España, que les explicaron a profundidad en qué consistían los ducados y les confirmaron que el Ducado de Cardona (en el que Alejandro supuestamente era el heredero), nada tenía que ver con la historia que les habían fabricado.

Pese a apellidarse Cardona, el Ministerio les explicó que Olga y Alejandro no tenían relación con el título nobiliario, cuyo actual heredero es el hijo de la actual Duquesa de Cardona, llamada Casilda Guerrero-Burgos y Fernández de Córdoba.

Con esas y muchas más pruebas en mano, Kelly, María Angélica, Andrés y muchas otras de las personas que habían depositado su confianza y su dinero en Alejandro y Olga empezaron a tenderles una encerrona, buscando confrontarlos para obligarlos a admitir la verdad.