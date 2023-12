Rehaciendo los caminos de su memoria, el artífice de ese universo en miniatura, convertido en uno de los puntos de paso obligado en el Suroeste de Antioquia durante diciembre y enero, advierte que daba la foto por perdida y no deja ocultar el orgullo que le produce ver cómo aquel pequeño montaje terminó volviéndose uno de los pesebres más grandes del país, que ha despertado incluso el interés de medios internacionales como la cadena hispana Univisión, en Estados Unidos.

Sin importar su ajetreada vida laboral, la pasión por los pesebres nunca dejó de ocupar un lugar especial en la vida de Luis Fernando, generando que en 2004 regresara a su tierra natal, Venecia, para hacer un nuevo nacimiento, pero esta vez no de cartón paja, sino con materiales de la mejor calidad y aplicando los conocimientos que ya había adquirido en su trasegar profesional.

Fue así como en ese año, el Santuario de San José volvió a ver un pesebre de gran formato, tras más de 20 años de espera.

“En 2004 volví y le dije al sacerdote de ese momento que quería volver a hacer el pesebre. Esta vez lo hice de madera, buscando que no se fuera a deteriorar tan rápido y un poquito más grande, de unos 60 metros cuadrados. Y ahí empieza el pesebre. Durante 18 años no he parado”, cuenta.

Como si se tratara de una especie de milagro, tras aquel primer pesebre de 2004, dicho universo empezó a agrandarse paulatinamente, hasta terminar ocupando una nave completa de la iglesia de Venecia e incluso competir por un Guinness récord en 2022.

No obstante, más allá de su descomunal tamaño, Betancur dice sentirse muy feliz y orgulloso por la originalidad que ha logrado su creación, en la que no solo brillan las tradiciones, formas y colores de la cultura antioqueña, que tienen un papel predominante en cada una de las partes, sino también los relatos bíblicos y hasta de la literatura universal que cobran vida.

Sin miedo a romper las reglas y mezclando diferentes universos de historias, el pesebre de Venecia tiene la recreación de relatos como el arca de Noé, la Torre de Babel, el incendio de Sodoma y Gomorra, pero también escenas del cuento de la Pinocho o de Caperucita Roja.

A fin de cuentas, dice el arquitecto, más que limitarse a recrear el nacimiento, que sigue ocupando el lugar central, el objetivo de todo el esfuerzo es deslumbrar a los niños y permitirles sumergirse en un mundo de fantasía.