Eso fue todo lo que dijo Palacios. En la realidad que mostró no dijo nada sobre el número de usuarios del sistema, ni sobre la cantidad de bicicletas que se prestan, ni sobre los mantenimientos o el estado de las estaciones más antiguas del sistema, y al parecer no lo mencionó porque ahí es donde la gestión de EnCicla, que desde su creación había sido un referente local e internacional, se raja contundentemente. A pesar de que Palacios no expuso estas cifras y de que hasta la fecha de esta publicación no respondió a nuestro requerimiento, los números con corte al 2022 muestran una tendencia difícilmente reversible.

En los primeros tres años de la actual Alcaldía de la ciudad, el promedio mensual de viajes en las bicicletas cayó un 38%. En el 2022, por ejemplo, EnCicla registró aproximadamente 1,5 millones de préstamos de bicicletas, cuando en el 2019, antes de la pandemia, el número llegaba a 3,2 millones, es decir, el doble. Ese mismo año, a pesar de estar solo en tres municipios del Valle de Aburrá, el sistema tuvo más de 54.000 usuarios activos, es decir, que usaron el sistema al menos una vez al año. Con corte al año pasado, la cifra era apenas de unos 40.000, un número incluso menor que el del 2020, cuando, aún con la pandemia, el sistema registró 48.000 usuarios activos y 1,8 millones de préstamos. Desde ese año, las estadísticas de EnCicla no han dejado de caer.