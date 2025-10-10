¡Atención! Murió don Julio Saldarriaga, el hombre más viejo de Colombia

Amarga ha sido esta tarde de octubre para el municipio del Carmen de Viboral, toda vez que uno de sus más icónicos hijos ha partido de este mundo luego de cumplir 112 años de vida. Don Julio Saldarriaga Hernández había nacido el 30 de julio de 1913 en Cocorná. El Gerontology Research Group (GRG) lo validó como la persona más longeva con vida en Colombia y uno de los dos supercentenarios vivos en el país (que tienen más de 110 años). Según esta misma institución, solo existen registros de 49 personas en todo el planeta más longevas que don Julio actualmente.

El señor Saldarriaga había sido entrevistado por EL COLOMBIANO el pasado 22 de septiembre y en ese diálogo contó algunos aspectos de su vida como por ejemplo el secreto de su longevidad.

Si bien él mencionaba que tal secreto no lo tenía, es innegable que en algo debió influir la compañía y cuidado incansable en casa de su hija Ubiter, y el tiempo y dedicación de sus nietas Nelly y Marleny, que se encargaban de mantenerlo conectado con el mundo exterior mientras conducían la silla de ruedas y le celebraban con dulzura y paciencia los paseos por El Carmen.

También algo debían de influir las interminables pausas para entrar a tomar ron y escuchar La Martina de Antonio Aguilar en su bar favorito, o saludar tantas amistades o personas extrañas que simplemente quieren darle la mano o abrazarlo, pues Don Julio era como una celebridad en el pueblo y pareciera que hubiera nacido para disfrutar la vida social, para alimentarla. Amplíe la noticia: Julio, el hombre más longevo de Colombia, es una celebridad en El Carmen de Viboral La familia de don Julio confirmó su muerte y comentó desde hace unos días su ánimo ya venía decaído e incluso ya no se sentía con tantas ganas de salir a sus infaltables vueltas por el pueblo. Descanse en paz don Julio y esperemos que haya tenido el tiempo suficiente para degustar un último trago de ron, tal como lo había pedido en su diálogo con este diario.

Julio Saldarriaga cumplió hace poco 112 años. Es considerado como el colombiano vivo más longevo. Atribuye su larga existencia a la dicha con la que ha vivido. Foto: Manuel Saldarriaga

