¡Atención! Murió don Julio Saldarriaga, el hombre más viejo de Colombia

Amarga ha sido esta tarde de octubre para el municipio del Carmen de Viboral, toda vez que uno de sus más icónicos hijos ha partido de este mundo luego de cumplir 112 años de vida.
Don Julio Saldarriaga Hernández había nacido el 30 de julio de 1913 en Cocorná. El Gerontology Research Group (GRG) lo validó como la persona más longeva con vida en Colombia y uno de los dos supercentenarios vivos en el país (que tienen más de 110 años). Según esta misma institución, solo existen registros de 49 personas en todo el planeta más longevas que don Julio actualmente.