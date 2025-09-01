Increíble: dejaron en libertad a los dos hombres capturados en Laureles por explotación sexual de dos menores de edad

La policía adelantó de inmediata la persecución con las cámaras de seguridad del sector y minutos después encontró a los presuntos responsables del hecho. Sin embargo, todo dio un giro cuando les solicitaron los documentos y se percataron de que se trataba de dos menores de 14 y 17 años de edad , quienes relataron una versión muy diferente entregada por los dos sujetos. Según las menores, los hombres las contactaron por redes sociales y una vez en el apartamento les ofrecieron $500.000 a cada una para abusar de ellas . Pero después de explotarlas sexualmente, los hombres se habrían negado a entregarles el dinero, por lo cual las menores habrían decidido herir dichos elementos.

El pasado fin de semana, un ciudadano colombiano y otro estadounidense habían sido capturados en Laureles luego de que ellos mismos llamaron a las autoridades para denunciar un hurto. Al hacer presencia en el lugar, los hombres manifestaron haber sido víctimas de hurto por parte de dos mujeres que se habrían llevado del lugar tres celulares y tres tarjetas de crédito, un robo que ascendería a más de $7.000.000.

Según señaló el alcalde Federico Gutiérrez, los dos sujetos fueron capturados por explotación sexual de menores de edad y ellas, por su parte, fueron aprehendidas por hurto para el correspondiente restablecimiento de derechos.

Sin embargo, la sorpresa mayor se conoció este lunes 1 de septiembre, pues los dos hombres fueron dejados en libertad por parte del juez de control de garantías, a pesar de la flagrancia de los hechos y los testimonios de las dos menores, así como las evidencias de que, efectivamente, estuvieron en un lugar con dos hombres que no tenían ningún vínculo familiar, lo que en sí ya constituye un delito.

Si bien el juez avaló los cargos que imputó la Fiscalía y vinculó a los dos sujetos al proceso, decidió dejarlos en libertad ante supuesta “falta de flagrancia”. Según le relató la mamá de una de las menores a Telemedellín, ellas relataron que el ciudadano estadounidense las obligó a pararse contra una pared y luego procedió a abusar de ellas."Me dio impotencia y rabia. Aquí que supuestamente cuidan a menores de edad y saber que esos dos que agredieron a las niñas están libres”, expresó la mujer.

“Recordemos y recordarles a las autoridades que el consentimiento de las víctimas no exime el delito y tenemos que tenerlo claro porque si una víctima me dice a mí que está ahí porque quiere, que es su novio, que es su cliente, y me trae todo un contexto en donde no hubo un pago acordado por tener relaciones sexuales estoy ante un evidente caso de explotación sexual”, manifestó Katherine Jaramillo, subdirectora de Programas ONG Valientes Colombia.

Este año van ocho extranjeros capturados por delitos sexuales en Medellín, en siete de esos casos estuvieron involucrados ciudadanos estadounidenses.