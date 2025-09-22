x

Joven que estaba desaparecida en Medellín hace una semana, apareció muerta en el río Cauca: tenía un hijo de cuatro años

Marian Chica Martínez, de 25 años, fue reportada como desaparecida en el oriente de Medellín el 15 de septiembre. Su cuerpo, encontrado en estado de descomposición en el Suroeste antioqueño.

  • Marián Chica Ramíez, joven de 25 años que fue encontrada sin vida en el Suroeste antioqueño.
    Marián Chica Ramíez, joven de 25 años que fue encontrada sin vida en el Suroeste antioqueño.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Un desenlace trágico y doloroso puso fin a la angustia de la familia de Marian Chica Martínez, la joven madre que había sido reportada como desaparecida en Medellín.

Chica Martínez, de 25 años, fue hallada sin vida en el río Cauca, a la altura del Suroeste antioqueño, cuatro días después de que se perdiera su rastro.

Puede leer: ¿En dónde están? 10.839 menores de edad siguen desaparecidos

La joven, quien era madre de un niño de cuatro años, fue vista por última vez el 15 de septiembre en el barrio Enciso, ubicado en la Comuna Villa Hermosa. Según los reportes iniciales, Marian Chica Martínez vestía una camiseta tipo pijama de color negro, un short rosado y sandalias cuando desapareció.

El cuerpo sin vida fue encontrado el 19 de septiembre por un grupo de areneros que realizaban sus labores en el río Cauca. El hallazgo se produjo específicamente en una de las islas formadas en el afluente, cerca de la vereda Moritos, en el municipio de Concordia.

De acuerdo con las autoridades que realizaron la inspección judicial, el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición y semidesnudo.

Debido a las condiciones en las que fue recuperado por el cuerpo de bomberos, no fue posible identificar inmediatamente a la víctima ni determinar si se trató de un asesinato.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde las pruebas forenses confirmaron recientemente que correspondía a la joven madre desaparecida en Medellín.

El caso está siendo investigado por el Grupo de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General. La atención de las autoridades se ha centrado en el compañero sentimental de Marian, quien también es el padre del niño de cuatro años.

Allegados a la víctima relataron que Marian fue vista por última vez en compañía de esta persona. Posteriormente, el hombre desapareció tras dejar al menor al cuidado de unos parientes en el Bajo Cauca. Además, los familiares indicaron que el compañero de Marian, presuntamente, se llevó la motocicleta de la joven.

Las autoridades competentes buscan esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la muerte de Marian y dar con el paradero de las personas involucradas.

Los restos de Marian Chica Martínez serán sepultados este lunes en un cementerio de la capital antioqueña. El caso sigue en investigación.

