Joven que estaba desaparecida en Medellín hace una semana, apareció muerta en el río Cauca: tenía un hijo de cuatro años

Un desenlace trágico y doloroso puso fin a la angustia de la familia de Marian Chica Martínez, la joven madre que había sido reportada como desaparecida en Medellín.
Chica Martínez, de 25 años, fue hallada sin vida en el río Cauca, a la altura del Suroeste antioqueño, cuatro días después de que se perdiera su rastro.
La joven, quien era madre de un niño de cuatro años, fue vista por última vez el 15 de septiembre en el barrio Enciso, ubicado en la Comuna Villa Hermosa. Según los reportes iniciales, Marian Chica Martínez vestía una camiseta tipo pijama de color negro, un short rosado y sandalias cuando desapareció.